Chó cắn 8 người ở Quảng Ngãi dương tính với virus Dại

Ngày 18-9, thông tin từ cơ quan chức năng xã Đông Sơn cho biết, đã có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của con chó trong vụ việc cắn nhiều người trên địa bàn xã.

Theo Phiếu kết quả xét nghiệm do Trạm Chẩn đoán và Xét nghiệm II thuộc Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II phát hành ngày 17-9, mẫu xét nghiệm là đầu chó, được lấy tại thôn Phú Quý, xã Đông Sơn vào ngày 15-9. Mẫu do Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Đông Sơn gửi xét nghiệm, với yêu cầu phát hiện virus gây bệnh Dại.

Tuyên truyền người dân bị chó cắn tiêm đầy đủ vắc xin

Kết quả xét nghiệm ngày 17-9 xác định mẫu bệnh phẩm dương tính với virus Dại.

Trước đó, ngày 15-9, con chó này đã cắn 8 người tại các thôn Châu Thuận Tây, Châu Thuận Biển, Phú Quý và Định Tân. Trong số này, 5 người đã đến cơ sở y tế để tiêm phòng; 3 người bị chó cắn nhưng không trầy xước nên chưa đi tiêm. Sau đó, con chó bị người dân đánh chết. Cơ quan chuyên môn lấy mẫu gửi Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II - Trạm Chẩn đoán và Xét nghiệm II tại tỉnh Đắk Lắk để xét nghiệm.

Trước kết quả xét nghiệm trên, UBND xã Đông Sơn yêu cầu ngành Y tế tiếp tục theo dõi, quản lý những người có nguy cơ phơi nhiễm. Cán bộ y tế sẽ tiếp tục đến nhà hoặc liên hệ trực tiếp với 5 trường hợp bị chó cắn để nhắc lịch tiêm vaccine mũi thứ 2 trong tổng số 5 mũi, yêu cầu thực hiện đúng lịch, không để chậm trễ hoặc bỏ mũi; đồng thời theo dõi tình trạng sức khỏe của 5 người bị chó cắn, nhắc nhở những trường hợp này khi xuất hiện các triệu chứng bất thường phải đến ngay cơ sở y tế để được kiểm tra và xử trí.

Hà Vy