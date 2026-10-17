Chờ cái kết hạnh phúc của Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan

Vừa qua, Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan xác nhận tham gia phim điện ảnh Huyết Thống. Tác phẩm thuộc thể loại kinh dị, tâm linh, khai thác những bí mật gia đình, nghiệp báo và các hiện tượng siêu nhiên. Câu chuyện đặt các nhân vật vào tình thế phải đối diện với những sự việc vượt ngoài khả năng lý giải thông thường, kết hợp nỗi sợ tâm linh với hành trình bảo vệ người thân trước những bí mật bị chôn giấu trong quá khứ.

Huyết Thống xoay quanh Tâm (Quách Ngọc Ngoan), một bác sĩ thành đạt tin vào sức mạnh của y học.

Trong phim, Quách Ngọc Ngoan đảm nhận vai bác sĩ Tâm, người có niềm tin mạnh mẽ vào khoa học và y học. Cuộc sống của nhân vật bị đảo lộn khi con gái bé Ân gặp phải những hiện tượng kỳ lạ. Trước tình trạng của con, Tâm tìm cách lý giải mọi việc bằng kiến thức chuyên môn, nhưng các phương pháp y học dường như không đủ để giải quyết vấn đề. Hoàn cảnh này đẩy nhân vật vào cuộc giằng co giữa lý trí, niềm tin lâu nay và những bí ẩn dần xuất hiện trong cuộc sống gia đình.

Từ một người luôn đặt niềm tin vào bằng chứng khoa học, Tâm buộc phải xem xét những khả năng nằm ngoài nhận thức thông thường. Nỗ lực cứu con cũng khiến nhân vật phải nhìn lại những bí mật trong quá khứ, qua đó mở ra các nút thắt quan trọng của câu chuyện. Vai diễn đòi hỏi Quách Ngọc Ngoan thể hiện đời sống nội tâm phức tạp, từ sự kiên định của một người làm nghề y đến nỗi sợ hãi và bất lực khi không thể kiểm soát những biến cố liên tiếp xảy đến với người thân.

Lan Phương vào vai vợ của bác sĩ Tâm và là mẹ bé Ân. Đây là lần đầu nữ diễn viên và Quách Ngọc Ngoan đóng vai vợ chồng trên màn ảnh rộng. Khi con gái gặp phải những hiện tượng bất thường, nhân vật phải đối diện với nỗi lo lắng, đau đớn và cảm giác bất lực trước tình trạng của con. Những biến cố liên tiếp đẩy gia đình vào hoàn cảnh căng thẳng, buộc hai vợ chồng tìm cách bảo vệ đứa trẻ giữa hàng loạt sự việc chưa thể lý giải.

Nhân vật người mẹ được đặt trong tình thế luôn tìm cách cứu con gái, ngay cả khi bản thân phải đối diện với những điều đáng sợ. Tuyến diễn biến này tạo điều kiện để Lan Phương thể hiện nhiều trạng thái tâm lý, từ lo lắng, hoảng sợ đến quyết liệt bảo vệ người thân. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng cũng là một phần quan trọng của câu chuyện, khi họ phải cùng vượt qua biến cố để giữ gìn gia đình.

Lan Phương vào vai vợ của bác sĩ Tâm.

Từ hoàn cảnh của hai nhân vật, nhan đề Huyết Thống gợi mở câu chuyện về những ràng buộc gia đình, nơi tình thân vừa là động lực để các nhân vật đấu tranh, vừa gắn với những bí mật chưa được giải quyết. Những chuyện xảy ra với bé Ân có liên quan đến các bí mật bị chôn giấu suốt 12 năm, một món nợ máu và sự xuất hiện của vong hồn mang lòng oán hận. Dù cùng hướng đến mục tiêu bảo vệ con gái, bác sĩ Tâm và vợ vẫn phải đối diện với những thử thách vượt ngoài cuộc sống thường nhật. Câu chuyện vì thế đặt ra câu hỏi liệu gia đình nhỏ có thể vượt qua quá khứ để tìm lại bình yên.

Bên cạnh nội dung phim, sự kết hợp giữa Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan diễn ra trong thời điểm cả hai có những dấu ấn thương mại đầy ấn tượng. Với Lan Phương, Bố Già là một trong những dự án điện ảnh nổi bật cô tham gia. Bộ phim ra mắt năm 2021, đạt doanh thu khoảng 427 tỷ đồng và trở thành hiện tượng phòng vé Việt Nam. Dù không phải nhân vật trung tâm, sự góp mặt của nữ diễn viên cũng tạo thêm điểm nhấn cho tác phẩm.

Ở dòng phim kinh dị, Lan Phương đảm nhận vai Thập Nương trong Kẻ Ăn Hồn, tác phẩm thu về khoảng 67 tỷ đồng. Đến năm 2026, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng với vai Sáy. Bộ phim đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng sau hành trình chiếu rạp, trở thành tác phẩm kinh dị Việt có thành cao nhất mọi thời đại. Trong phim, Lan Phương mang đến hình ảnh dữ dội, ám ảnh, góp phần tạo nên sức nặng cho câu chuyện mang màu sắc tâm linh.

Trong khi đó, Quách Ngọc Ngoan cũng có những dấu mốc thương mại đáng tự hào trong giai đoạn trở lại điện ảnh. Thiên Đường Máu ra mắt năm 2025, đạt doanh thu hơn 126 tỷ đồng. Nam diễn viên đảm nhận vai Phú, nhân vật gai góc có liên quan đến đường dây tội phạm. Hình tượng nhiều góc khuất tạo điều kiện để anh phát huy thế mạnh diễn xuất ở những vai diễn có tính cách phức tạp. Tiếp nối thành tích này, Báu Vật Trời Cho mang về doanh thu khoảng 103 tỷ đồng. Quách Ngọc Ngoan vào vai Thiên, nhân vật mang màu sắc giang hồ, góp phần tạo nên những mâu thuẫn kịch tính trong câu chuyện.

Màn kết hợp của Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan khiến khán giả chờ đợi một câu chuyện gia đình nhiều cảm xúc.

Với Huyết Thống, Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan tiếp tục lựa chọn một câu chuyện gia đình, nhưng đặt trong bối cảnh kinh dị, tâm linh. Nếu những dự án trước giúp hai diễn viên ghi dấu qua các màu sắc nhân vật khác nhau, lần kết hợp này đưa họ vào mối quan hệ vợ chồng cùng đối diện với biến cố liên quan đến con gái. Khán giả vì thế có thêm lý do chờ đợi màn thể hiện của cả hai, cũng như cách bộ phim xây dựng diễn biến tâm lý và giải quyết câu chuyện gia đình.

Theo thông tin được công bố, Huyết Thống dự kiến khởi chiếu ngày 25/12/2026. Sau những thành tích thương mại của Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, Thiên Đường Máu và Báu Vật Trời Cho, bộ phim được kỳ vọng sẽ tiếp nối chuỗi tác phẩm đạt doanh thu khả quan có sự góp mặt của Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan. Với hai diễn viên, một "cái kết hạnh phúc" ở phòng vé sẽ là dấu mốc đáng mong đợi sau những dự án gần đây. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào sức hút của tác phẩm, chất lượng nội dung và sự đón nhận của khán giả khi phim ra rạp.