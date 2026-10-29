Chở cá để nước chảy xuống đường, một tài xế bị CSGT mời làm việc

Trước đó, từ thông tin, hình ảnh, video phản ánh của một người dân về trường hợp xe ô tô tải chở hàng để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông tại khu vực phường Rạch Giá. Đội CSGT đường bộ số 2 ( thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) nhanh chóng tổ chức xác minh, làm rõ thông tin phản ánh.

Tại cơ quan Công an, ông H.M.T thừa nhận hành vi vi phạm của mình

Qua xác minh, khoảng 13 giờ ngày 27/10, tại đường Tôn Đức Thắng, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, ông H.M.T (SN 1980, cư trú: phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 68H-030.XX vận chuyển hàng (cá) từ cảng cá Tắc Cậu về phường Rạch Giá, khi đến đoạn đường trên thì không khóa van nước để nước chảy xuống mặt đường.

Ngày 29/10, Đội CSGT đường bộ số 2 đã mời ông T đến đơn vị để làm việc. Qua làm việc, với những chứng cứ và hình ảnh lực lượng CSGT đưa ra, ông T đã thừa nhận hành vi vi phạm, nhận thức được nguy cơ mất an toàn giao thông và cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Theo Đội CSGT đường bộ số 2, hành vi của ông T đã vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 17 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP với mức phạt tiền 3 triệu đồng.

Thông qua vụ việc, Đội CSGT đường bộ số 2 khuyến cáo các tổ chức, cá nhân khi vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô cần thực hiện đúng quy định về bảo đảm an toàn giao thông; kiểm tra, che chắn và quản lý hàng hóa, nước hoặc chất lỏng trên phương tiện, không để rơi vãi, chảy xuống mặt đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Mọi hành vi vi phạm, nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.