Chợ Bình Hương loay hoay giải bài toán 'thừa' gần 100 ki-ốt

Chợ Bình Hương được đầu tư theo hình thức xã hội hóa, với hệ thống ki-ốt, đình chợ truyền thống và khu vực kinh doanh ngoài trời. Công trình chính thức đi vào hoạt động từ năm 2019, hướng tới đáp ứng nhu cầu kinh doanh, buôn bán và tiêu thụ nông sản của người dân trên địa bàn.

Dự án được đầu tư theo hình thức xã hội hóa, với tổng vốn hơn 140 tỷ đồng. Chợ được quy hoạch gồm 3 khu chức năng chính: khu ki-ốt kinh doanh bách hóa, dịch vụ tổng hợp; khu đình chợ truyền thống và khu kinh doanh ngoài trời.

Trong đó, khu ki-ốt được xây dựng gồm 7 khối nhà cao 3 tầng, có tầng lửng và tầng mái, cùng 6 dãy ki-ốt. Khu đình chợ được bố trí hàng trăm điểm kinh doanh cùng khu vực ngoài trời dành cho các hộ kinh doanh không thường xuyên và tập kết hàng hóa.

Thực tế hoạt động tại chợ cho thấy sức hút đối với tiểu thương vẫn còn hạn chế. Trong tổng số khoảng 250 ki-ốt, hiện chỉ hơn một nửa ki-ốt có người kinh doanh thường xuyên, số còn lại đóng cửa, bỏ trống. Nhiều dãy ki-ốt vắng người, khiến không gian chợ khá thưa thớt so với quy mô được đầu tư.

Theo đơn vị quản lý chợ, một trong những nguyên nhân là nhu cầu kinh doanh và sức mua của người dân khu vực xung quanh chưa cao. Khi lượng khách đến chợ chưa ổn định, việc duy trì hoạt động kinh doanh cũng gặp nhiều khó khăn, khiến không ít tiểu thương không mặn mà thuê ki-ốt hoặc đã thuê nhưng không duy trì lâu dài.

Bên cạnh yếu tố thị trường, chợ Bình Hương còn gặp những bất cập liên quan đến quy hoạch. Một số nội dung trong quy hoạch khuôn viên từng phải điều chỉnh, ảnh hưởng đến quá trình tổ chức và khai thác các khu vực kinh doanh. Đây cũng là một trong những yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của chợ sau đầu tư.

Các ki-ốt tại chợ Bình Hương có nhiều diện tích, từ khoảng 18 m2 đến hơn 100 m2. Trong đó, loại nhỏ khoảng 18 m2 có giá thuê khoảng 1 triệu đồng/tháng; loại 90 m2 giá khoảng 2 triệu đồng/tháng; mức giá cao nhất khoảng 3 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, theo đơn vị quản lý, gần 100 trong tổng số 250 ki-ốt hiện vẫn chưa có người thuê.

Để nâng cao hiệu quả khai thác, vấn đề đặt ra với chợ Bình Hương không chỉ là thu hút thêm tiểu thương mà còn phải tạo được nguồn khách ổn định. Việc sắp xếp, xử lý các điểm kinh doanh tự phát; hoàn thiện quy hoạch, tổ chức lại không gian kinh doanh phù hợp với nhu cầu thực tế; đồng thời tăng sức hút của chợ đối với người dân và tiểu thương là những giải pháp cần được tính đến.

“Chợ hoạt động chưa hiệu quả chủ yếu do mật độ dân cư còn thấp, quá trình đô thị hóa và thu hút người dân về sinh sống chưa đạt như kỳ vọng. Trong khi đó, các chợ tạm, điểm kinh doanh tự phát vẫn còn nhiều nên lượng khách bị phân tán. Chúng tôi mong thời gian tới, các khu dân cư sớm được đầu tư, hoàn thiện, thu hút thêm người dân; đồng thời, các chợ tạm từng bước được sắp xếp, giải tỏa phù hợp để tạo điều kiện cho chợ Bình Hương phát triển, khai thác hiệu quả hơn”, ông Tạ Minh Đức - Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã chợ Bình Hương cho hay.

Một dự án chợ với nguồn vốn đầu tư lớn chỉ phát huy hiệu quả khi cơ sở hạ tầng được khai thác đúng công năng và tạo được môi trường kinh doanh thực sự hấp dẫn. Với Bình Hương, bài toán hiện nay không còn nằm ở việc hoàn thiện cơ sở vật chất, mà là làm thế nào để lấp đầy các ki-ốt, tăng lượng người mua, người bán và đưa hoạt động của chợ vào nền nếp, tương xứng với quy mô đầu tư.