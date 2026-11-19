Tiểu thương giới thiệu thịt heo có gắn tem truy xuất nguồn gốc tại Chợ đầu mối Bình Điền, TPHCM (Ảnh: HOÀNG HÙNG)

Theo định hướng được lãnh đạo SATRA đưa ra tại hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng năm 2026, Công ty Quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền cần tăng cường ứng dụng công nghệ trong điều hành, theo dõi lưu lượng hàng hóa và kiểm soát phương tiện ra vào. Đây là những khâu quan trọng đối với hoạt động của chợ đầu mối, nơi tập trung lượng lớn nông sản, thực phẩm từ nhiều địa phương để phân phối cho thị trường TPHCM.

Đặc thù giao dịch chủ yếu vào ban đêm, lượng xe vận chuyển và hàng hóa tập trung trong thời gian ngắn đặt ra yêu cầu nâng hiệu quả tổ chức giao thông nội bộ, bố trí khu vực bốc dỡ và điều phối hoạt động kinh doanh. Việc ứng dụng công nghệ có thể hỗ trợ đơn vị quản lý nắm bắt tình hình hoạt động, hạn chế ùn ứ và tăng khả năng xử lý khi lưu lượng hàng hóa biến động.

Đáng chú ý, trong dịp Tết Đinh Mùi 2027, lượng hàng qua chợ Bình Điền dự kiến tăng khoảng 75% so với ngày thường, trong đó một số nhóm hàng như hoa, trái cây, thực phẩm khô có mức tăng cao. Vì vậy, nâng năng lực quản lý và điều phối hàng hóa là yêu cầu quan trọng để bảo đảm hoạt động phân phối thông suốt.