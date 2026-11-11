Chợ Bến Thành qua góc nhìn của nền tảng TripAdvisor

Thông qua dữ liệu trên nền tảng TripAdvisor nhóm nghiên cứu ĐH UEH đã đưa ra nhiều luận điểm thú vị.

Chợ truyền thống không chỉ là nơi mua bán, mà còn là không gian văn hóa, nơi du khách cảm nhận nhịp sống địa phương thông qua ẩm thực, sản phẩm, mặc cả và tương tác với người bán.

Chợ Bến Thành biểu tượng du lịch của TP.HCM

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chợ Bến Thành là một trong những biểu tượng du lịch quen thuộc nhất, đồng thời là điểm giao thoa giữa giá trị văn hóa bản địa và hoạt động thương mại phục vụ du khách quốc tế.

Du khách thích được trải nghiệm điểm đến

Từ câu hỏi làm thế nào để hiểu đúng trải nghiệm của du khách tại một điểm đến mang tính biểu tượng như Chợ Bến Thành, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) đã thực hiện nghiên cứu “Market Tourism and Tourist Perceptions: A Topic Modeling Analysis of Ben Thanh Market”. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu đánh giá trên TripAdvisor và phương pháp mô hình chủ đề Latent Dirichlet Allocation (LDA) để phân tích những nội dung du khách thường nhắc đến khi nói về trải nghiệm tại chợ.

Du khách thích trải nghiệm ẩm thực tại ngôi chợ này

Phương pháp nghiên cứu: dùng dữ liệu du lịch số để nhận diện cảm nhận du khách

Thay vì chỉ dựa vào khảo sát truyền thống, nghiên cứu khai thác nội dung do người dùng tạo ra trên TripAdvisor. Sau quá trình thu thập, làm sạch dữ liệu và loại bỏ các nội dung trùng lặp hoặc không liên quan bằng Python, nhóm nghiên cứu phân tích 6.604 đánh giá của du khách về Chợ Bến Thành.

Các đánh giá được chia theo hai nhóm cảm nhận tích cực và tiêu cực, đồng thời được phân loại theo khu vực địa lý gồm châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương và châu Phi. Phương pháp LDA topic modeling được sử dụng để phát hiện các chủ đề ẩn trong nội dung đánh giá. Nhóm nghiên cứu cũng kiểm định mô hình bằng các chỉ số coherence và perplexity, kết hợp đánh giá thủ công để bảo đảm các chủ đề được diễn giải phù hợp với ngữ cảnh thực tế.

Cách tiếp cận này cho phép biết du khách hài lòng vì điều gì, chưa hài lòng ở đâu và mỗi nhóm du khách có kỳ vọng khác nhau như thế nào.

Sức hấp dẫn của Chợ Bến Thành đến từ sự đa dạng, giá cả và bầu không khí chợ

Mua bán trực tiếp là cách khách du lịch khám phá văn hóa địa phương

Kết quả phân tích cho thấy các đánh giá tích cực tập trung vào tám nhóm chủ đề chính. Nổi bật nhất là giá cả và sự đa dạng sản phẩm, chiếm 16,0% trong nhóm chủ đề tích cực. Các yếu tố khác bao gồm trải nghiệm mua sắm tổng thể, bầu không khí chợ, hoạt động mặc cả, tương tác địa phương, trải nghiệm ẩm thực, trải nghiệm mua hàng và tiện ích xung quanh.

Điều này cho thấy Chợ Bến Thành hấp dẫn du khách không chỉ vì hàng hóa hay vị trí trung tâm, mà còn vì tổng thể trải nghiệm: sự nhộn nhịp, cơ hội mặc cả, tiếp xúc với người bán, thưởng thức món ăn địa phương và quan sát đời sống đô thị. Với du lịch chợ, giá trị trải nghiệm nằm ở sự kết hợp giữa thương mại và văn hóa.

Những điểm trừ lớn nhất nằm ở giá cả, chất lượng sản phẩm và tương tác với người bán

Ở chiều ngược lại, nghiên cứu nhận diện năm nhóm chủ đề tiêu cực chính. Các phàn nàn thường tập trung vào trải nghiệm mua sắm tổng thể, người bán và gian hàng, hàng lưu niệm/quần áo, bầu không khí chợ, cùng vấn đề giá cả và mặc cả.

Đáng chú ý, các phản hồi tiêu cực liên quan nhiều đến cảm nhận về việc bị nâng giá, chất lượng sản phẩm chưa như kỳ vọng, hàng hóa thiếu tính xác thực và tương tác với người bán chưa tạo cảm giác thoải mái. Đây là những điểm nghẽn quan trọng vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của du khách. Khi du khách cảm thấy giá thiếu minh bạch hoặc tương tác mua bán gây áp lực, trải nghiệm văn hóa có thể nhanh chóng chuyển thành trải nghiệm không tích cực.

Mỗi nhóm du khách nhìn Chợ Bến Thành theo một cách khác nhau

Một đóng góp nổi bật của nghiên cứu là phân tích cảm nhận theo khu vực địa lý. Kết quả cho thấy du khách quốc tế không phải là một nhóm đồng nhất.

Du khách châu Á thường quan tâm nhiều đến giá cả, mặc cả và sản phẩm cụ thể. Du khách châu Đại Dương chú ý đến sự đa dạng sản phẩm, giá trị trải nghiệm và cảm giác đáng nhớ, nhưng cũng nhạy cảm với cảm nhận bị chặt chém. Du khách châu Mỹ quan tâm đến sản phẩm, hoạt động mua sắm và tương tác với người bán, trong khi các phàn nàn chủ yếu liên quan đến giá cao, chất lượng thấp và dịch vụ chưa tốt. Du khách châu Âu chú trọng đến sự đa dạng sản phẩm và trải nghiệm tổng thể, nhưng thường không hài lòng với giá cả và cách tương tác trong mua bán.

Thông điệp tại chợ Bến Thành không nên duy nhất một thông điệp chung

Phát hiện này cho thấy quản lý du lịch không nên thiết kế một thông điệp chung cho mọi du khách. Mỗi nhóm khách có chuẩn mực đánh giá, thói quen mua sắm và kỳ vọng khác nhau.

Đóng góp của nghiên cứu: từ phân tích dữ liệu đến quản lý điểm đến

Về mặt học thuật, nghiên cứu đóng góp cho lĩnh vực du lịch văn hóa và du lịch văn hóa thông qua chợ địa phương bằng cách kết hợp topic modeling với phân khúc địa lý. Cách tiếp cận này giúp làm rõ sự khác biệt trong hành vi và cảm nhận của du khách, đồng thời bổ sung bằng chứng cho vai trò của chợ truyền thống như một không gian vừa mang chức năng kinh tế, vừa mang giá trị văn hóa.

Về mặt thực tiễn, nghiên cứu gợi ý rằng để nâng cao trải nghiệm tại Chợ Bến Thành, cần ưu tiên minh bạch giá cả, cải thiện kỹ năng giao tiếp liên văn hóa cho tiểu thương, nâng cao độ tin cậy về chất lượng và tính xác thực của sản phẩm. Các chiến lược truyền thông cũng cần được thiết kế theo từng nhóm khách: nhấn mạnh sự đa dạng và linh hoạt giá cả với du khách châu Á; nhấn mạnh tính xác thực, chất lượng và giá trị công bằng với du khách phương Tây.

Trong bối cảnh du lịch đô thị cạnh tranh ngày càng cao, dữ liệu đánh giá trực tuyến có thể trở thành công cụ quan trọng để quản lý điểm đến dựa trên bằng chứng. Từ Chợ Bến Thành, nghiên cứu cho thấy phát triển du lịch chợ bền vững cần cân bằng giữa bảo tồn bản sắc văn hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng kỳ vọng đa dạng của du khách quốc tế.

Nguyễn Trâm Bảo,Nguyễn Võ Khôi Phước,

Nguyễn Minh Công,Nguyễn Duy Hữu Minh,

Lê Thị Hồng Minh và Đặng Thái Thịnh