Cho bé uống nước lá lộc mại chữa táo bón, trẻ phải nhập viện

Ngày 24/9, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình thông tin, đơn vị vừa tiếp nhận điều trị bé 2 tuổi trong tình trạng sốt cao, vàng da, nước tiểu chuyển màu đỏ sẫm sau khi sử dụng lá lộc mại.

Theo gia đình, khoảng 3 ngày trước khi nhập viện, trẻ bị táo bón. Người nhà sau đó nấu canh và nước từ lá lộc mại cho trẻ ăn, uống theo kinh nghiệm dân gian.

Sau khoảng một ngày, trẻ bắt đầu sốt cao liên tục, vàng da tăng dần, nước tiểu chuyển màu đỏ sẫm. Nhận thấy tình trạng bất thường, gia đình đưa trẻ đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cấp cứu.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán trẻ thiếu máu nặng do tan máu cấp, nghi liên quan đến việc sử dụng lá lộc mại.

Tại Khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc, bệnh nhi được điều trị bằng truyền máu, truyền dịch, kiềm hóa nước tiểu và hỗ trợ hô hấp.

Những ngày đầu điều trị, trẻ vẫn còn sốt và nước tiểu sẫm màu. Tuy nhiên, tình trạng thiếu máu dần cải thiện, niêm mạc hồng hơn, các cơn sốt thưa dần.

Đến ngày thứ tư, bệnh nhi tự thở, SpO₂ đạt 98%, da còn vàng nhưng tim mạch ổn định, bụng mềm. Nước tiểu vẫn sẫm màu nhưng chưa ghi nhận di chứng liên quan.

Trẻ được theo dõi sát sau khi ngộ độc lá lộc mại. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không tự ý sử dụng lá lộc mại hoặc các loại cây, lá chưa được xác định rõ tính an toàn để điều trị cho trẻ theo kinh nghiệm dân gian. Việc sử dụng không đúng cách có thể gây ngộ độc, ảnh hưởng đến tế bào máu và các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt ở những người thiếu men G6PD.

Đặc biệt, khi xảy ra tình trạng tan máu cấp, các sản phẩm từ quá trình phá hủy hồng cầu có thể gây tổn thương thận, trong khi gan cũng phải tăng cường hoạt động để xử lý lượng bilirubin sinh ra.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, người bệnh có thể diễn biến nặng, suy giảm chức năng các cơ quan, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Đồng thời, khi sử dụng lá lộc mại, nếu trẻ xuất hiện các biểu hiện như mệt mỏi, da xanh, vàng da, sốt, đau bụng hoặc nước tiểu chuyển màu bất thường, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.