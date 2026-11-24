Ai bị trừ điểm GPLX khi xe cho mượn vi phạm giao thông?

Theo Điều 58 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, mỗi GPLX có 12 điểm để quản lý việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của người lái xe. Số điểm bị trừ tùy thuộc tính chất, mức độ của hành vi vi phạm. Việc trừ điểm được cập nhật sau khi quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành.

Trong khi đó, Điều 50 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định việc trừ điểm GPLX được thực hiện sau khi quyết định xử phạt đối với hành vi có áp dụng hình thức này có hiệu lực.

Như vậy, việc trừ điểm không mặc nhiên căn cứ vào tên người đứng trên giấy đăng ký xe mà phải gắn với người bị xác định chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm.

Cụ thể, nếu người mượn xe là người trực tiếp điều khiển phương tiện và thực hiện hành vi vi phạm thuộc trường hợp bị trừ điểm, người này sẽ bị áp dụng hình thức xử lý tương ứng. Chủ xe không trực tiếp cầm lái sẽ không mặc nhiên bị trừ điểm chỉ vì phương tiện đứng tên mình.

Việc trừ điểm bằng lái sẽ gắn với người bị xác định chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm

Chủ xe có phải chịu phạt nguội thay người mượn?

Theo khoản 8 Điều 47 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, khi phát hiện vi phạm thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhưng chưa thể dừng phương tiện để xử lý ngay, cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo yêu cầu chủ phương tiện và các cá nhân, tổ chức liên quan đến giải quyết vụ việc.

Thông qua thông tin đăng ký phương tiện, cơ quan chức năng xác định chủ xe để liên hệ, sau đó tiến hành xác minh người trực tiếp điều khiển phương tiện tại thời điểm xảy ra vi phạm.

Do đó, việc nhận thông báo phạt nguội không đồng nghĩa chủ xe đương nhiên là người vi phạm. Tuy nhiên, chủ phương tiện cũng không thể chỉ viện lý do đã cho người khác mượn xe để mặc nhiên được miễn trách nhiệm.

Đáng chú ý, theo điểm b khoản 8 Điều 47, trường hợp chủ phương tiện là cá nhân nhưng không hợp tác với cơ quan chức năng, không chứng minh hoặc không giải trình được mình không phải người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm thì có thể bị xử phạt đối với hành vi được phát hiện.

Điều này đồng nghĩa, nếu không cung cấp được thông tin và chứng cứ phù hợp để làm rõ người cầm lái, chủ xe vẫn có nguy cơ phải chịu trách nhiệm xử phạt.

Làm gì khi xe cho mượn bị camera ghi nhận vi phạm?

Khi nhận được thông báo phạt nguội, chủ phương tiện nên chủ động kiểm tra thời gian, địa điểm, hình ảnh và hành vi vi phạm được ghi nhận. Nếu không phải người điều khiển xe tại thời điểm đó, cần phối hợp với cơ quan chức năng để cung cấp thông tin về người đã mượn và sử dụng phương tiện.

Một số tài liệu có thể hỗ trợ quá trình xác minh gồm giấy bàn giao xe, hợp đồng cho mượn hoặc cho thuê phương tiện, tin nhắn trao đổi, thông tin về thời gian sử dụng xe và dữ liệu camera hành trình (nếu có).

Trong trường hợp người mượn không hợp tác hoặc không thừa nhận vi phạm, chủ xe vẫn nên chủ động làm việc với cơ quan chức năng, cung cấp những chứng cứ hiện có thay vì bỏ qua thông báo hoặc tự nhận trách nhiệm khi chưa xác định rõ sự việc.

Bên cạnh đó, để hạn chế những rắc rối phát sinh, khi cho người khác mượn xe, chủ phương tiện nên ghi nhận rõ thời gian bàn giao, thông tin người sử dụng và thời điểm nhận lại xe. Đặc biệt, cần kiểm tra người mượn có đủ điều kiện điều khiển phương tiện, có GPLX còn hiệu lực và phù hợp với loại xe hay không.

Như vậy, cho người khác mượn xe rồi bị phạt nguội không đồng nghĩa chủ phương tiện chắc chắn bị trừ điểm GPLX. Người trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm là đối tượng bị xử lý khi được xác định rõ. Tuy nhiên, chủ xe vẫn có nghĩa vụ phối hợp xác minh và có thể bị xử phạt nếu không chứng minh, giải trình được mình không phải người điều khiển theo quy định. Vì vậy, việc bàn giao phương tiện rõ ràng và lưu giữ thông tin người mượn là điều cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chính mình.