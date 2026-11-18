Dù các tuyến đường lân cận đều cấm xe tải 7,5 tấn, nhưng xe đầu kéo vẫn ngang nhiên ra vào.

- Chuyện là bà con khu dân cư Phước Lý 1 (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) kiến nghị di dời một cơ sở thu mua phế liệu trên đường Phước Lý 9 (Khu đô thị Phước Lý). Được biết, cơ sở thu mua phế liệu này hoạt động khoảng 5 năm nay, tiếng máy móc, âm thanh va đập phế liệu hoạt động cả ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ cuối tuần; bụi bặm phát tán khiến người dân lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là người già và trẻ nhỏ. Đã vậy, còn chuyện xe cộ ra vào mới đáng lo, mỗi ngày có từ 10-20 chuyến xe chở phế liệu tập kết.

- Theo Bề Tui được biết, các tuyến đường dẫn vào khu dân cư đều đã cắm biển cấm xe tải trên 7,5 tấn lưu thông theo khung giờ quy định kia mà?

- Biển cấm thì có đó, nhưng thực tế thì xe container, xe tải trọng hàng chục tấn, có chiếc lên đến 40 tấn, vẫn ngang nhiên chở phế liệu vào cơ sở. Đường dây điện, cáp mạng bị kéo đứt, vỉa hè, nắp cống bị hư hỏng. Đường nội bộ vốn dành cho sinh hoạt dân cư, nay phải oằn mình gánh những chuyến xe hàng chục tấn.

- Thế những phản ánh, kiến nghị của người dân đã được các cơ quan chức năng giải quyết đến đâu?

- Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu UBND thành phố tăng cường rà soát, quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm. Tại Công văn 10388/UBND-ĐTĐT ngày 12-10-2026 yêu cầu rà soát, thống kê các cơ sở không đáp ứng yêu cầu môi trường hoặc có nhu cầu di dời. Xa hơn, thành phố cũng định hướng xây dựng lộ trình đưa các cơ sở không bảo đảm điều kiện vào khu, cụm công nghiệp.

- Chủ trương đã có nhưng điều bà con cần không chỉ là những cuộc rà soát trên giấy. Bề Tui mong rằng UBND phường Hòa Khánh cùng các ngành chức năng khẩn trương kiểm tra thực tế, làm rõ tính pháp lý, điều kiện môi trường, phòng cháy chữa cháy và việc chấp hành quy định giao thông của cơ sở. Sai phạm đến đâu phải xử lý đến đó. Quan trọng hơn, cần có giải pháp và thời hạn cụ thể để di dời cơ sở ra khỏi khu dân cư, không để tiếng ồn, bụi bặm và xe trọng tải lớn ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt và sức khỏe bà con nhân dân.