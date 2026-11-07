Chở 31 người trên xe 26 chỗ, tài xế và nhà xe bị phạt gần 50 triệu đồng

Ngày 7/11, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT) cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, Tổ công tác của Đội đã phát hiện, dừng kiểm tra xe ô tô khách biển kiểm soát 77H-059.xx có dấu hiệu vi phạm quy định về vận tải hành khách.

Đội CSGT số 6 đã dừng phương tiện kiểm tra và xử lý (Ảnh: Cục CSGT).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định xe chở 31 người, trong khi phương tiện chỉ được phép chở 26 người, vượt 5 người so với quy định.

Làm việc với CSGT, lái xe N.H.T.S (sinh năm 1985, trú tại Gia Lai) được xác định có 2 hành vi vi phạm. Cụ thể, điều khiển xe khách chạy tuyến có cự ly lớn hơn 300km nhưng chở quá số người quy định, bị phạt 7,5 triệu đồng; không chạy đúng hành trình vận tải được phép hoạt động, bị phạt 700.000 đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với chủ phương tiện là Hợp tác xã vận tải Đ.B, lực lượng CSGT lập biên bản 2 hành vi vi phạm. Trong đó, hành vi để người làm công điều khiển phương tiện chở quá số người quy định bị phạt 30 triệu đồng; không thực hiện đúng nội dung thông tin đã niêm yết trên xe bị phạt 11 triệu đồng và tước quyền sử dụng phù hiệu xe 2 tháng.

Như vậy, tổng mức tiền phạt dự kiến đối với lái xe và chủ phương tiện là 49,2 triệu đồng. Ngoài ra, lái xe bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe, phương tiện bị tước quyền sử dụng phù hiệu trong 2 tháng.

Theo Cục CSGT, việc chở quá số người quy định không chỉ vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hành khách, nhất là khi phương tiện lưu thông trên đường cao tốc.

Thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, tập trung vào các hành vi chở quá số người, chở hàng hóa trong khoang hành khách hoặc trên nóc xe, chở quá tải trọng và vi phạm tốc độ.