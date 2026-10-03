Chở 2 khách thu 120.000 đồng, tài xế có thể bị phạt gấp gần 117 lần

Theo thông tin từ lực lượng Cảnh sát giao thông, hồi 15h18 ngày 1/10/2026, tại đường Võ Văn Kiệt, phường Nếnh, Đội CSGT đường bộ số 3 phối hợp với Đồn Công an Quang Châu kiểm tra ô tô mang biển kiểm soát 98A-630.xx do anh Nguyễn Văn H. điều khiển, đồng thời là chủ phương tiện.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trên xe có 2 nam thanh niên được chở có thu tiền. Tuy nhiên, phương tiện không đăng ký kinh doanh vận tải hành khách.

Theo thông tin ban đầu, chuyến xe chở 2 người từ KCN Quang Châu đến KCN Vân Trung 2 có giá cước 120.000 đồng.

Chở 2 khách thu 120.000 đồng, tài xế có thể đối mặt mức phạt lên tới 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Mức phạt có thể gấp gần 117 lần tiền cước

Với hành vi vi phạm được xác định, tài xế có thể bị xử phạt từ 12-14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Mức xử phạt cụ thể cần căn cứ vào hành vi vi phạm được lập biên bản và quy định pháp luật áp dụng.

Nếu bị phạt ở mức 14 triệu đồng, số tiền này tương đương gần 117 lần khoản cước 120.000 đồng thu được từ chuyến xe. Ngay cả ở mức 12 triệu đồng, tiền phạt cũng gấp 100 lần số tiền cước.

Sự chênh lệch này cho thấy khoản thu trước mắt từ việc chở khách có thể rất nhỏ so với chế tài mà người điều khiển phương tiện phải đối mặt nếu vi phạm được xác định và xử lý theo quy định.

Việc sử dụng ô tô cá nhân để chở người có thu tiền không đơn thuần là câu chuyện tiện đường hay giúp đỡ người khác. Khi hoạt động này có dấu hiệu vận tải hành khách nhưng không đáp ứng các điều kiện theo quy định, người thực hiện có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng với hành vi vi phạm.

Bên cạnh nguy cơ bị xử phạt, việc tổ chức chở khách còn đặt ra yêu cầu về an toàn phương tiện, trách nhiệm của người điều khiển và quyền lợi của hành khách khi phát sinh sự cố.

Vì vậy, người dân cần phân biệt rõ việc chở người thân, bạn bè không thu tiền với hoạt động chở khách có thu tiền. Khi có nhu cầu vận chuyển hành khách để thu lợi, cần tìm hiểu và tuân thủ các quy định hiện hành về kinh doanh vận tải, tránh để khoản thu nhỏ dẫn đến những hệ quả pháp lý lớn hơn.