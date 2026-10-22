Chịu áp lực chi phí, lợi nhuận quý III của Nam Việt giảm 27% dù doanh thu tăng

Lợi nhuận quý III giảm 27% dù doanh thu tăng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, CTCP Nam Việt ghi nhận doanh thu thuần 2.071 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng 10%, lên 1.666 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm 17%, còn 405 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 24% xuống 20%.

Xét theo thị trường, doanh thu xuất khẩu trong quý III giảm 6% so với cùng kỳ, chiếm 70% tổng doanh thu. Ngược lại, doanh thu nội địa tăng 38%, lên 619 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các khoản giảm trừ doanh thu tăng hơn 5 lần, lên 40 tỷ đồng. Trong đó, giá trị hàng bán bị trả lại lên tới 34 tỷ đồng, gấp hơn 40 lần cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp đôi, lên 27 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lãi tiền gửi ngân hàng gấp hơn 6 lần cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính cũng tăng gấp đôi, lên 33 tỷ đồng. Riêng chi phí lãi vay tăng 69%, lên 27 tỷ đồng, trong khi lỗ chênh lệch tỷ giá tăng từ chưa đến 1 tỷ đồng lên 6 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng 11%, lên 133 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí vận chuyển tăng 17%, lên 81 tỷ đồng, chiếm 61% tổng chi phí bán hàng. Trong khi đó, chi phí hoa hồng giảm 80%, còn 4 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Nam Việt báo lãi trước thuế 243 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế còn 207 tỷ đồng, giảm 27%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 5.849 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm 28%, còn 537 tỷ đồng.

Đàn cá nuôi tăng 182%, dư nợ vay vượt 2.000 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Nam Việt đạt 6.758 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 64%, tương ứng 4.338 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tài sản sinh học ngắn hạn, chủ yếu là cá giống và cá thịt đang nuôi, tăng 182%, lên 652 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 421 tỷ đồng so với đầu năm. Đây là một trong những khoản mục ghi nhận mức tăng mạnh nhất trên bảng cân đối kế toán, phản ánh sự mở rộng quy mô đàn cá nuôi của doanh nghiệp.

Trong khi đó, hàng tồn kho giảm 9%, xuống 1.082 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 15%, lên 1.202 tỷ đồng.

Nam Việt cũng duy trì lượng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn lớn, với giá trị 996 tỷ đồng, tăng 65% so với đầu năm. Trong đó, 171 tỷ đồng được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay tại một số ngân hàng nước ngoài.

Ở nhóm tài sản dài hạn, chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận 424 tỷ đồng, tập trung tại các dự án nuôi trồng thủy sản. Chi phí trả trước dài hạn ở mức 667 tỷ đồng, chủ yếu là tiền thuê đất trả trước phân bổ dần.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của Nam Việt tăng 17% so với đầu năm, lên 2.695 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 23%, lên 1.962 tỷ đồng.

Tính cả nợ thuê tài chính dài hạn, tổng dư nợ vay của doanh nghiệp đạt 2.001 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm.

Vốn chủ sở hữu tại cuối tháng 9 đạt 4.063 tỷ đồng, chiếm 60% tổng nguồn vốn. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 62%, lên 1.403 tỷ đồng.

VDSC dự báo lợi nhuận năm 2026 giảm 30%

Trong báo cáo phân tích công bố ngày 13/10, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự báo doanh thu thuần cả năm 2026 của Nam Việt đạt khoảng 8.250 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước, trong khi lợi nhuận ròng ước đạt khoảng 699 tỷ đồng, giảm 30%.

Theo VDSC, hoạt động kinh doanh của Nam Việt đang chịu áp lực từ chi phí nuôi trồng gia tăng và giá bán cá rô phi suy giảm. Trong quý II, giá bột cá tăng 63% so với cùng kỳ, trong khi giá bán cá rô phi giảm 17%, ảnh hưởng đáng kể đến biên lợi nhuận.

Trước khi Nam Việt công bố kết quả quý III, VDSC từng dự phóng doanh thu quý này đạt 2.215 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ khoảng 147 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ. Kết quả thực tế cho thấy doanh thu thấp hơn dự báo khoảng 6%, nhưng lợi nhuận cao hơn khoảng 41%.

Về dài hạn, VDSC đánh giá triển vọng của Nam Việt được hỗ trợ bởi khả năng tự chủ nguồn cá tra nguyên liệu, thức ăn thủy sản và công nghệ giống cá rô phi. Công ty chứng khoán này kỳ vọng áp lực chi phí sẽ giảm dần khi giá bột cá hạ nhiệt, đồng thời giá bán cá rô phi phục hồi.

VDSC cũng dự báo doanh thu của Nam Việt có thể tăng trưởng kép khoảng 9% mỗi năm trong giai đoạn 2026 - 2030. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, diễn biến giá nguyên liệu, giá bán cá rô phi và chi phí tài chính vẫn là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cải thiện lợi nhuận của doanh nghiệp.