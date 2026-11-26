Một người đàn ông vừa khiến cộng đồng công nghệ bất ngờ khi chơi GTA 6 mà không cần chạm vào tay cầm điều khiển. Thay vào đó, mọi thao tác trong trò chơi đều được thực hiện thông qua suy nghĩ nhờ con chip não do Neuralink, công ty công nghệ thần kinh của tỷ phú Elon Musk, phát triển. Màn trình diễn được công ty chia sẻ ngày 20/11, đánh dấu thêm một bước tiến đáng chú ý của công nghệ giao tiếp não - máy tính (BCI).

Người tham gia thử nghiệm Neuralink điều khiển phương tiện trong GTA 6 hoàn toàn bằng tín hiệu não bộ. (Ảnh: wikipedia)

Trong đoạn video dài khoảng 2 phút, người tham gia thử nghiệm có tên LeBrain James điều khiển một chiếc xuồng cao tốc trong GTA 6, di chuyển qua các tuyến đường thủy và thực hiện nhiệm vụ trong trò chơi. Những tín hiệu thần kinh được chip Neuralink thu nhận, sau đó chuyển đổi thành lệnh điều khiển tương ứng. Trên màn hình, một giao diện mô phỏng tay cầm PlayStation 5 cũng hiển thị các nút bấm được kích hoạt theo ý định của người chơi. Dù vậy, trải nghiệm này vẫn đòi hỏi khả năng tập trung và làm quen. LeBrain James cho biết ông phải hình dung từng ngón tay đang nhấn vào những nút khác nhau, chẳng hạn nút vuông hay tam giác, để thực hiện thao tác mong muốn.

Điều khiến câu chuyện trở nên đặc biệt nằm ở hoàn cảnh của người tham gia. Trước khi được cấy chip Neuralink, LeBrain James phải sử dụng một chiếc que ngậm trong miệng để điều khiển iPad. Phương pháp này khiến ông gặp nhiều bất tiện, thậm chí gây đau hàm khi sử dụng trong thời gian dài. Sau khi tiếp cận công nghệ Telepathy, khả năng tương tác với thiết bị điện tử của ông đã thay đổi đáng kể. Thay vì phụ thuộc vào những chuyển động cơ thể hạn chế, ông có thể điều khiển máy tính và tham gia các hoạt động giải trí thông qua tín hiệu từ não bộ.

Công nghệ Telepathy của Neuralink hướng tới khả năng giúp người bị liệt tương tác với máy tính và thiết bị điện tử bằng suy nghĩ. (Ảnh: iHeart)

Thực tế, Neuralink đã từng trình diễn khả năng chơi game bằng suy nghĩ trước đây. Noland Arbaugh, người tham gia thử nghiệm đầu tiên của công ty, có thể chơi cờ vua trực tuyến, Civilization VI, duyệt web và điều khiển máy tính sau khi được cấy thiết bị. Tuy nhiên, việc thử nghiệm với GTA 6 cho thấy công nghệ này đang được đưa vào những tình huống phức tạp hơn, đòi hỏi người chơi thực hiện nhiều thao tác liên tục trong môi trường thay đổi. Hệ thống Telepathy sử dụng các điện cực cấy vào não để ghi nhận hoạt động thần kinh liên quan đến ý định vận động, sau đó chuyển đổi thành lệnh kỹ thuật số. Neuralink hướng tới khả năng giúp người bị liệt điều khiển máy tính, điện thoại, xe lăn và các thiết bị hỗ trợ khác.

Dù gây ấn tượng, chip não Neuralink vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm, chưa được FDA hay các cơ quan quản lý khác phê duyệt để sử dụng rộng rãi. Những màn trình diễn của người tham gia cũng chưa đủ để chứng minh công nghệ có thể hoạt động ổn định với mọi bệnh nhân. Vì vậy, ý nghĩa lớn nhất của việc chơi GTA 6 bằng suy nghĩ không nằm ở khả năng thay thế tay cầm chơi game, mà ở triển vọng giúp những người mất khả năng vận động lấy lại quyền chủ động khi tiếp cận thế giới số.

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