GS Omid Kavehei phát triển các vi hệ thống thông minh tích hợp cảm biến và trí tuệ nhân tạo, hướng tới ứng dụng trong thiết bị y tế cấy ghép và giao diện thần kinh không dây. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Hành trình đưa những phát minh này từ phòng thí nghiệm đến thị trường sẽ được chia sẻ tại Phiên diễn thuyết “Từ đột phá khoa học đến doanh nghiệp công nghệ”, thuộc Tuần lễ Khoa học công nghệ VinFuture 2026.

Phiên diễn thuyết diễn ra từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 7/12 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Almaz, Hà Nội, với sự tham gia của bốn nhà khoa học và doanh nhân: Giáo sư Michelle Simmons, Giáo sư Omid Kavehei, Giáo sư Benjamin Tee và ông Phan Thanh Lộc.

Thông qua những câu chuyện phát triển công nghệ, xây dựng doanh nghiệp và mở rộng ứng dụng, các diễn giả sẽ chia sẻ những thách thức trong quá trình chuyển hóa kết quả nghiên cứu khoa học thành sản phẩm và giải pháp phục vụ đời sống.

Chế tạo chip từ thế giới nguyên tử

Thao tác trực tiếp với từng nguyên tử từng được xem là một thách thức lớn của khoa học vật liệu. Tuy nhiên, những tiến bộ trong công nghệ chế tạo đã đưa khả năng này đến gần hơn với các ứng dụng thực tiễn.

Giáo sư Michelle Simmons, nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc điều hành Silicon Quantum Computing (SQC), là một trong những nhà khoa học tiên phong phát triển công nghệ chế tạo thiết bị điện tử trên nền silicon ở cấp độ nguyên tử.

Bà cùng các cộng sự đã phát triển phương pháp định vị từng nguyên tử trong silicon với độ chính xác tới 0,13 nanomet. Công nghệ chế tạo này là nền tảng để SQC phát triển Watermelon™ - dòng chip trí tuệ nhân tạo được tăng cường bằng công nghệ lượng tử, hướng tới các ứng dụng trong lĩnh vực năng lượng, viễn thông và giao dịch tài chính tần suất cao.

Việc kiểm soát vật liệu ở cấp độ nguyên tử mở ra triển vọng phát triển các thiết bị tính toán có năng lực xử lý những bài toán phức tạp, trong đó có thiết kế thuốc và vật liệu mới. Tuy nhiên, từ một công nghệ chế tạo tiên tiến đến sản phẩm thương mại vẫn đòi hỏi quá trình hoàn thiện, kiểm chứng và tìm kiếm những lĩnh vực ứng dụng phù hợp.

Công nghệ chế tạo linh kiện trên nền silicon với độ chính xác cấp nguyên tử của Giáo sư Michelle Simmons là nền tảng phát triển dòng chip Watermelon™. (Ảnh: Silicon Quantum Computing)

Đưa công nghệ y sinh từ phòng thí nghiệm vào thực tiễn

Nếu công nghệ lượng tử đặt ra bài toán về độ chính xác và năng lực chế tạo, lĩnh vực thiết bị y sinh phải giải quyết đồng thời những yêu cầu về độ an toàn, độ tin cậy và khả năng ứng dụng trong môi trường lâm sàng.

Giáo sư Omid Kavehei, Đại học Sydney (Australia), đang theo đuổi hướng nghiên cứu kết hợp vi hệ thống thông minh, điện tử sinh học và trí tuệ nhân tạo nhằm phát triển các thiết bị y tế thế hệ mới.

Nhóm nghiên cứu của ông tập trung vào những hệ thống cấy ghép tiêu thụ năng lượng cực thấp và giao diện thần kinh không dây. Các công nghệ cảm biến, thuật toán xử lý tích hợp trên vi mạch được kết hợp với kiến thức y học để phát triển thiết bị có khả năng thu nhận, phân tích tín hiệu sinh học.

Hướng nghiên cứu này đặt mục tiêu nâng cao khả năng theo dõi các chỉ số cơ thể, hỗ trợ phát hiện sớm những bất thường và tạo điều kiện cho các biện pháp can thiệp phù hợp. Để đưa những thiết bị như vậy vào ứng dụng, bên cạnh hiệu quả kỹ thuật, các nhà nghiên cứu còn phải giải quyết những vấn đề về an toàn, khả năng vận hành ổn định và mở rộng quy mô sản xuất.

GS Omid Kavehei phát triển các vi hệ thống thông minh tích hợp cảm biến và trí tuệ nhân tạo, hướng tới ứng dụng trong thiết bị y tế cấy ghép và giao diện thần kinh không dây. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Khi robot có thể cảm nhận bằng xúc giác

Một hướng phát triển khác của công nghệ tương lai là giúp máy móc không chỉ xử lý thông tin mà còn có khả năng cảm nhận môi trường vật lý. Đây là một trong những nền tảng quan trọng của Physical AI (trí tuệ nhân tạo vật lý).

Giáo sư Benjamin Tee, nhà khoa học và doanh nhân khởi nghiệp từ Đại học Quốc gia Singapore (NUS), là một trong những người tiên phong nghiên cứu công nghệ da điện tử mềm dẻo, có khả năng tự phục hồi và mô phỏng một số đặc tính cảm nhận của da người. Ông đã đưa các kết quả nghiên cứu vào phát triển doanh nghiệp công nghệ chuyên sâu và huy động thành công hơn 20 triệu USD vốn đầu tư.

Công nghệ da điện tử do nhóm nghiên cứu phát triển hướng tới khả năng giúp robot và các thiết bị thông minh nhận biết lực tác động, tiếp xúc với vật thể và phản hồi với môi trường chung quanh. Nhờ đó, máy móc có thể tương tác an toàn hơn với con người, đặc biệt trong những môi trường đòi hỏi thao tác chính xác.

Ngoài lĩnh vực robot, công nghệ này còn mở ra triển vọng ứng dụng trong thiết bị phục hồi chức năng, tay giả có khả năng tái tạo cảm giác xúc giác và các hệ thống hỗ trợ y tế. Đây cũng là thí dụ cho thấy một kết quả nghiên cứu vật liệu có thể phát triển thành nền tảng công nghệ phục vụ nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Công nghệ da điện tử do Giáo sư Benjamin Tee phát triển hướng tới giúp robot cảm nhận xúc giác, hỗ trợ tương tác an toàn hơn với con người và mở ra các ứng dụng trong y tế, sản xuất. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Chuyển hóa phụ phẩm thành nguồn nguyên liệu giá trị

Không chỉ bắt đầu từ những nghiên cứu ở cấp độ nguyên tử hay vật liệu tiên tiến, đổi mới công nghệ còn có thể xuất phát từ những vấn đề cụ thể trong hoạt động sản xuất.

Tại Việt Nam, ông Phan Thanh Lộc, nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Nam Food (VNF), lựa chọn hướng tiếp cận này khi phát triển công nghệ chế biến sâu phụ phẩm từ tôm.

Thay vì xem đầu và vỏ tôm là nguồn thải có giá trị thấp, VNF nghiên cứu quy trình tinh chế sinh học tích hợp nhằm thu hồi các hợp chất như chitin, chitosan, protein, astaxanthin và nhiều thành phần có giá trị khác.

Những nguyên liệu này có tiềm năng ứng dụng trong các lĩnh vực thực phẩm, dinh dưỡng, nông nghiệp, vật liệu sinh học và xử lý nước. Việc khai thác sâu hơn nguồn phụ phẩm không chỉ tạo thêm dòng sản phẩm có giá trị kinh tế mà còn góp phần giảm chất thải và tác động môi trường từ hoạt động chế biến thủy sản.

Mô hình của VNF cho thấy một hướng thương mại hóa công nghệ gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp sản xuất. Thay vì chỉ tập trung xử lý chất thải, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ để khai thác những thành phần có giá trị còn tồn tại trong nguồn nguyên liệu, qua đó hình thành các sản phẩm và cơ hội kinh doanh mới theo hướng kinh tế tuần hoàn.

Kết nối nghiên cứu khoa học với thị trường

Bốn câu chuyện được chia sẻ tại phiên diễn thuyết cho thấy những con đường khác nhau để đưa thành tựu khoa học vào đời sống: từ phát triển chip lượng tử, thiết bị y sinh, vật liệu điện tử đến công nghệ chế biến phụ phẩm. Điểm chung là quá trình thương mại hóa không dừng ở việc chứng minh một ý tưởng khoa học, mà còn đòi hỏi năng lực chế tạo, hoàn thiện sản phẩm, tìm kiếm thị trường và xây dựng mô hình kinh doanh phù hợp.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học công nghệ VinFuture 2026, phiên diễn thuyết “Từ đột phá khoa học đến doanh nghiệp công nghệ” là dịp để các nhà khoa học, doanh nghiệp và công chúng trao đổi về những thách thức cũng như kinh nghiệm trong quá trình phát triển công nghệ.

Thông qua kinh nghiệm của những người trực tiếp tham gia nghiên cứu và khởi nghiệp công nghệ, chương trình góp phần làm rõ vai trò của kết nối giữa phòng thí nghiệm, doanh nghiệp và thị trường trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo ra các sản phẩm có giá trị và mở rộng những lĩnh vực kinh tế mới.

Đây cũng là một trong những nội dung của Tuần lễ Khoa học công nghệ VinFuture 2026, hướng tới chủ đề “Khoa học khai mở - Kiến tạo phồn vinh”.

Tuần lễ Khoa học công nghệ VinFuture 2026 Diễn ra từ ngày 2 đến 8/12/2026 tại Hà Nội. Chuỗi sự kiện bao gồm 8 hoạt động chính: - Hội thảo Quốc tế thường niên lần thứ ba về Đổi mới sáng tạo mở (ngày 2 và 3/12) - Triển lãm nghệ thuật VinFuture (khai mạc ngày 2/12) - Lễ trao giải VinFuture (ngày 4/12) - Giao lưu cùng Chủ nhân Giải thưởng VinFuture 2026 (ngày 5/12) - Diễn đàn Lãnh đạo về Đổi mới giáo dục đại học 2026 (ngày 5/12) - Diễn thuyết truyền cảm hứng (ngày 07/12) - Tọa đàm Khoa học vì Cuộc sống (ngày 8/12) - Chuỗi Đối thoại khám phá tương lai VinFuture tại 12 viện nghiên cứu, trường đại học Với chủ đề “Khoa học khai mở - Kiến tạo phồn vinh”, Tuần lễ quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới cùng trao đổi về những vấn đề có ý nghĩa then chốt đối với tương lai nhân loại. Sự kiện cũng mở ra cơ hội kết nối tri thức khoa học với nhu cầu của thực tiễn, lan tỏa những ý tưởng đột phá và thúc đẩy khoa học trở thành động lực kiến tạo cuộc sống thịnh vượng, bền vững cho hàng triệu người.