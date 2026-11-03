Chip bảo mật Make in Vietnam mở đường cho Việt Nam tự chủ bán dẫn

Một con chip bảo mật do người Việt nghiên cứu, thiết kế và kiểm thử đang trở thành dấu mốc mới trong hành trình làm chủ công nghệ bán dẫn. Sản phẩm VGC v1.0, kết quả hợp tác giữa Ban Cơ yếu Chính phủ và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), không chỉ mang ý nghĩa về mặt kỹ thuật mà còn mở ra hướng tiếp cận mới trong bảo vệ thông tin và an ninh số quốc gia.

Lễ công bố chip bảo mật VGC v1.0 và Nền tảng bán dẫn bảo mật được tổ chức ngày 3/11/2026, đánh dấu kết quả của quá trình nghiên cứu kéo dài 24 tháng, với sự tham gia của hơn 40 kỹ sư và chuyên gia. Điểm đáng chú ý là các công đoạn từ nghiên cứu thuật toán, thiết kế vi mạch đến kiểm thử sản phẩm đều có sự tham gia trực tiếp của đội ngũ trong nước.

Đây được xem là bước tiến đáng chú ý trong nỗ lực đưa các công nghệ bảo mật chiến lược từ nghiên cứu sang hiện thực hóa trên phần cứng.

Theo Ban Cơ yếu Chính phủ, VGC v1.0 được phát triển trong bối cảnh yêu cầu bảo vệ dữ liệu ngày càng trở nên cấp thiết khi các hoạt động kinh tế, quản lý nhà nước và giao dịch xã hội chuyển dịch mạnh lên môi trường số.

Nếu trước đây, bảo mật thông tin chủ yếu được triển khai thông qua các giải pháp phần mềm, việc tích hợp trực tiếp thuật toán mật mã vào phần cứng xử lý dữ liệu được xem là hướng đi quan trọng nhằm tăng cường khả năng bảo vệ thông tin ngay từ cấp độ thiết bị.

Một trong những điểm đáng chú ý của VGC v1.0 là việc triển khai trực tiếp thuật toán mã khối MKV trên vi mạch. Đây là thuật toán do Ban Cơ yếu Chính phủ nghiên cứu, phát triển và đã được công bố thành Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 14263:2024.

Trung tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, cho biết việc đưa thuật toán mật mã vào thiết kế vi mạch đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức chuyên sâu về mật mã và năng lực thiết kế bán dẫn. Đây không đơn thuần là việc đưa một đoạn mã phần mềm lên phần cứng, mà là quá trình chuyển hóa thuật toán thành cấu trúc xử lý vật lý trên chip.

Với kết quả này, Việt Nam từng bước tiếp cận sâu hơn một khâu quan trọng của công nghệ bán dẫn bảo mật: làm chủ kiến trúc, thuật toán và thiết kế vi mạch phục vụ những yêu cầu đặc thù về an ninh.

Trong ngành bán dẫn, một con chip thương mại thường là kết quả của chuỗi công nghệ phức tạp, từ thiết kế, chế tạo wafer, vật liệu, đóng gói đến kiểm thử. Mỗi công đoạn đòi hỏi nguồn lực tài chính, nhân lực và trình độ công nghệ khác nhau.

Vì vậy, việc Việt Nam phát triển thành công VGC v1.0 chưa đồng nghĩa đã làm chủ toàn bộ chuỗi sản xuất bán dẫn. Tuy nhiên, giá trị đáng chú ý nằm ở việc hình thành năng lực thiết kế chip bảo mật và quy trình phối hợp nghiên cứu có thể kế thừa cho những thế hệ sản phẩm tiếp theo.

Thay vì phải bắt đầu lại từ đầu với mỗi dự án, nền tảng công nghệ được xây dựng sẽ giúp đội ngũ kỹ sư tích lũy kinh nghiệm, cải tiến kiến trúc và phát triển những dòng chip mới phù hợp với yêu cầu thực tế.

Đây cũng là hướng tiếp cận phù hợp trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển công nghiệp bán dẫn theo hướng lựa chọn những công đoạn có giá trị chiến lược, gắn với năng lực sẵn có và nhu cầu trong nước.

Đặc biệt, lĩnh vực mật mã và bảo mật thông tin có ý nghĩa riêng khi liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ dữ liệu quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và các hệ thống thông tin thiết yếu.

Dù đánh dấu bước tiến về công nghệ, VGC v1.0 vẫn cần được nhìn nhận trong một lộ trình phát triển dài hạn. Chế tạo thành công chip không đồng nghĩa mọi thiết bị sử dụng chip này mặc nhiên đáp ứng các cấp độ bảo mật theo yêu cầu.

VGC v1.0 vì thế không phải đích đến của hành trình tự chủ bán dẫn, mà là bước khởi đầu có ý nghĩa. Giá trị lâu dài của sản phẩm sẽ được quyết định bởi khả năng tiếp tục hoàn thiện công nghệ, phát triển các thế hệ chip mới và đưa những giải pháp bảo mật do Việt Nam làm chủ vào ứng dụng thực tế.