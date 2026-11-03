Chip bảo mật 'Make in Việt Nam' đầu tiên sắp chính thức lộ diện có gì đặc biệt?

Sau 24 tháng nghiên cứu với sự tham gia của hơn 40 kỹ sư, chuyên gia, VGC v1.0 được phát triển với các khâu từ thuật toán, thiết kế đến kiểm thử do Việt Nam thực hiện.

Điểm nổi bật của sản phẩm là tích hợp trực tiếp thuật toán mã khối MKV do Ban Cơ yếu Chính phủ nghiên cứu, phát triển và được công bố thành Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 14263:2024.

Theo Ban Cơ yếu Chính phủ, đây là bước khởi đầu để xây dựng nền tảng bán dẫn bảo mật trong nước, góp phần nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và bảo vệ bí mật nhà nước trong môi trường số.