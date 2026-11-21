Các container được di chuyển tại Bến container mới Sun Kwang thuộc Cảng mới Incheon, nằm tại quận Yeonsu-gu, Incheon. Ảnh: Yonhap

Kết quả trên chủyếu nhờ nhu cầu toàn cầu gia tăng đối với chất bán dẫn, trong bối cảnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) tăng mạnh.

Theo báo Korea Herald, kim ngạch xuất khẩu tích lũy của Hàn Quốc chính thức vượt mốc 1.000 tỷ USD vào lúc 14h09 ngày 19/11. Đây là lần đầu tiên nước này đạt được cột mốc trên, sau 62 năm kể từ khi kim ngạch xuất khẩu lần đầu tiên đạt 100 triệu USD. Hàn Quốc cũng là quốc gia đầu tiên gia nhập nhóm các nền kinh tế có kim ngạch xuất khẩu vượt 1.000 tỷ USD trong 19 năm qua, kể từ khi Trung Quốc đạt được thành tựu này vào năm 2007.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đánh giá đây là thành quả từ nỗ lực của nhiều thế hệ người dân, đồng thời bày tỏ sự tri ân đối với những người lao động từng làm việc trong các nhà máy may mặc, cơ sở sản xuất giày dép và ngành đóng tàu, góp phần xây dựng nền tảng công nghiệp và xuất khẩu của đất nước.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Lee nhấn mạnh lợi ích từ hoạt động xuất khẩu trước hết phải góp phần cải thiện đời sống người dân. Ông cam kết bảo đảm thành quả tăng trưởng được phân bổ rộng rãi hơn, mang lại lợi ích cho cả các tập đoàn lớn, doanh nghiệp nhỏ và các cộng đồng trên cả nước.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng cho biết nước này cần chuyển thành tựu hiện tại thành động lực tăng trưởng bền vững thông qua việc củng cố năng lực cạnh tranh của các ngành công nghiệp chủ chốt, đồng thời phát triển những lĩnh vực có tiềm năng như AI và công nghệ sinh học. Bên cạnh đó, chính phủ sẽ hỗ trợ các sản phẩm tiêu dùng Hàn Quốc, trong đó có mỹ phẩm và thực phẩm, mở rộng thị trường quốc tế.

Đức và Mỹ lần lượt vượt mốc kim ngạch xuất khẩu 1.000 tỷ USD vào năm 2006, trong khi Trung Quốc đạt được cột mốc này vào năm 2007, sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Hàn Quốc đạt thành tựu trên trong bối cảnh các rào cản thuế quan gia tăng và cạnh tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc diễn biến phức tạp. Với dân số khoảng 51,6 triệu người và quy mô nền kinh tế ước đạt 1.880 tỷ USD, Hàn Quốc hiện là quốc gia có quy mô dân số và kinh tế nhỏ nhất trong nhóm bốn nước đạt cột mốc xuất khẩu này.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc dự báo kim ngạch xuất khẩu cả năm 2026 có thể đạt 1.170 tỷ USD, tăng khoảng 65% so với mức kỷ lục 709,3 tỷ USD của năm trước. Thứ trưởng phụ trách thương mại và đầu tư Kang Kam-chan nhận định đây là thành tựu đáng chú ý nếu xét đến quy mô dân số và nền kinh tế của Hàn Quốc.

Trong 10 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của nước này đạt 930,2 tỷ USD. Trong đó, chất bán dẫn đóng góp 396,8 tỷ USD, chiếm khoảng 43% tổng kim ngạch xuất khẩu và cao gần gấp ba lần mức kỷ lục ghi nhận trong cùng kỳ trước đó.

Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu AI đã thúc đẩy giá các loại chip nhớ DRAM và NAND tăng mạnh. Quá trình xây dựng và mở rộng hạ tầng trung tâm dữ liệu cũng làm gia tăng nhu cầu đối với các sản phẩm và thiết bị liên quan như ổ cứng thể rắn (SSD), máy biến áp, cáp điện và đồng.

Đáng chú ý, nếu không tính chất bán dẫn, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong 10 tháng đầu năm vẫn tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, với 16 trong tổng số 20 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực ghi nhận mức tăng trưởng. Kim ngạch xuất khẩu mỹ phẩm đạt 12,4 tỷ USD, vượt mức kỷ lục của cả năm trước chỉ sau 10 tháng. Xuất khẩu sang 7 trong số 9 thị trường trọng điểm đều tăng, trong đó Trung Quốc tăng 88% và Mỹ tăng 77%. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng ghi nhận kim ngạch xuất khẩu cao nhất từtrước đến nay.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của Hàn Quốc trong 10 tháng đầu năm tăng 21%, đạt 635,1 tỷ USD. Nhờ đó, thặng dư thương mại đạt khoảng 295 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với mức 77,4 tỷ USD của cả năm trước.

Ông Kang Kam-chan cho biết một phần trong tổng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu vượt 1.000 tỷ USD phản ánh nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng đầu vào thiết yếu, như dầu thô, naphtha và thiết bị sản xuất chất bán dẫn, nhằm duy trì hoạt động của các ngành công nghiệp trong nước.

Tuy nhiên, theo quan chức này, mức tăng trưởng xuất khẩu hiện nay phần lớn được thúc đẩy bởi giá bán tăng, thay vì chỉ dựa vào sự gia tăng về sản lượng. Nhu cầu phục vụ ngành AI đã đẩy giá chip nhớ lên cao, trong khi giá xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ tăng 62%, đạt 1.105 USD/tấn.

Ông Kang cũng thừa nhận lợi ích từ đà tăng xuất khẩu hiện tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp lớn. Theo ông, ngành chất bán dẫn và hóa dầu có những hạn chế về cấu trúc, do chuỗi cung ứng tương đối ngắn và sử dụng ít lao động hơn so với các ngành ô tô và đóng tàu. Vì vậy, lợi nhuận tăng thêm chưa lan tỏa đáng kể đến các doanh nghiệp cung ứng trong chuỗi sản xuất.

Để cải thiện tình hình, ông cho rằng việc xây dựng thêm các nhà máy sản xuất chip và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu với các nhà sản xuất thiết bị có thể góp phần phân bổ lợi ích rộng rãi hơn trong nền kinh tế.

Một vấn đề khác được quan tâm là tác động của thặng dư thương mại lớn đối với tỷ giá đồng won. Thông thường, thặng dư thương mại tăng sẽ tạo áp lực khiến đồng nội tệ lên giá, do các doanh nghiệp xuất khẩu chuyển đổi nguồn thu bằng USD sang won. Tuy nhiên, một bộ phận doanh nghiệp Hàn Quốc giữ doanh thu bằng USD ở nước ngoài hoặc sử dụng nguồn tiền này để thanh toán linh kiện nhập khẩu và đầu tư xây dựng nhà máy ở nước ngoài. Điều này khiến lượng ngoại tệ chuyển về thị trường trong nước giảm.

Về triển vọng, ông Kang dự báo kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc có thể tiếp tục vượt mốc 1.000 tỷ USD trong năm 2027, dù mức tăng có thể thấp hơn năm nay nếu giá chất bán dẫn và dầu mỏ hạ nhiệt. Nhu cầu đối với hạ tầng AI được dự báo duy trì ổn định đến hết quý III/2027.

Tuy nhiên, triển vọng xuất khẩu vẫn đối mặt với một số rủi ro, trong đó có khả năng các dự án trung tâm dữ liệu tại Mỹ bị chậm tiến độ, cạnh tranh gia tăng từ Trung Quốc và xu hướng bảo hộ thương mại tại nhiều thị trường. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến nhu cầu đối với các sản phẩm công nghiệp chủ lực của Hàn Quốc trong thời gian tới.