Các container được di chuyển tại Bến container mới Sun Kwang thuộc Cảng mới Incheon, nằm tại quận Yeonsu-gu, Incheon. Ảnh: Yonhap

Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, cột mốc lịch sử được ghi nhận ngày 19-11, sau 62 năm kể từ khi xuất khẩu nước này lần đầu đạt 100 triệu USD.

Hàn Quốc cũng là quốc gia đầu tiên gia nhập nhóm xuất khẩu nghìn tỷ USD trong 19 năm qua, sau Đức, Mỹ và Trung Quốc.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu đạt 930,2 tỷ USD, trong đó chất bán dẫn đóng góp 396,8 tỷ USD, chiếm gần 43% và tăng 193% so với cùng kỳ.

Nhu cầu chip nhớ DRAM và NAND phục vụ các trung tâm dữ liệu AI tăng vọt, đẩy giá bán lên cao và trở thành động lực chính thúc đẩy xuất khẩu.

Chính phủ Hàn Quốc dự báo xuất khẩu cả năm có thể đạt 1.170 tỷ USD, tăng khoảng 65% so với kỷ lục 709,3 tỷ USD năm 2025.

Tuy nhiên, giới chức nước này cảnh báo tăng trưởng chủ yếu đến từ giá chip tăng, trong khi lợi ích tập trung vào các tập đoàn lớn, chưa lan tỏa rộng rãi đến doanh nghiệp nhỏ và người lao động.

Triển vọng năm 2027 còn phụ thuộc vào giá bán dẫn, nhu cầu đầu tư AI và những biến động thương mại quốc tế.