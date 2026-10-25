Chip 2nm Exynos 2700 gây bất ngờ với điểm số đa nhân vượt mặt Snapdragon trên Galaxy S27

Exynos 2700 là thế hệ vi xử lý di động cao cấp tiếp theo được phát triển trên tiến trình 2nm của Samsung, đánh dấu bước nhảy vọt về sức mạnh tính toán khi vượt qua các đối thủ cùng phân khúc từ Qualcomm. Việc tập trung nguồn lực nghiên cứu giải pháp bán dẫn tự chủ khẳng định nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh cho các dòng điện thoại cao cấp của tập đoàn công nghệ Hàn Quốc.

Theo các thông tin thử nghiệm nội bộ, mẫu chip 2nm mới này ghi nhận mức điểm số ấn tượng trong các bài kiểm tra đo điểm chuẩn. Đây được xem là tín hiệu kỹ thuật tích cực trước thời điểm thế hệ điện thoại Galaxy S27 chuẩn bị bước vào giai đoạn sản xuất và giới thiệu chính thức.

Hiệu năng Geekbench vượt trội trên tiến trình 2nm

Dữ liệu kỹ thuật do SemiconductorsX công bố cho thấy Exynos 2700 đạt mức 13.000 điểm trong bài thử nghiệm hiệu năng đa nhân trên nền tảng Geekbench 6.5. Thiết bị thử nghiệm ghi nhận kết quả này được nhận định là phiên bản Galaxy S27 Pro hoàn toàn mới.

Exynos 2700 có hiệu suất cực kỳ ấn tượng

Khi đặt lên bàn cân với chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 – dòng vi xử lý cũng được sản xuất trên tiến trình 2nm của Qualcomm, Exynos 2700 thể hiện ưu thế vượt trội với điểm số đa nhân cao hơn tới 44% trên Geekbench 6.5. Đáng chú ý, khi chuyển sang công cụ đánh giá Geekbench 7.0, mức chênh lệch hiệu năng giữa hai con chip này vẫn duy trì ở khoảng 36% nghiêng về đại diện của Samsung.

Tương quan sức mạnh với Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn của đối thủ, kết quả đối chiếu giữa Exynos 2700 với biến thể cao cấp hơn là Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 cũng mang lại nhiều dữ liệu thực tế đáng giá. Một bài kiểm tra độc lập trên thiết bị thử nghiệm Xiaomi 18 Pro Max sử dụng dòng vi xử lý Extreme này ghi nhận mức xấp xỉ 11.000 điểm đa nhân trên nền tảng Geekbench 7.0.

Hiệu năng thử nghiệm của Exynos 2700 vượt trội 20% so với Snapdragon 8 Elite Gen 6

So sánh trực tiếp hai kết quả, Exynos 2700 tạo ra cách biệt khoảng 2.000 điểm, tương đương mức chênh lệch 15% hiệu năng đa luồng. Điều này cho thấy kiến trúc lõi mới cùng công nghệ quang khắc 2nm đang mang lại những ưu thế rõ rệt cho Samsung trong việc tối ưu hóa khả năng xử lý tác vụ nặng.

Lộ trình phân phối trên Galaxy S27 và bài toán tài chính

Theo chu kỳ phát triển thường niên, Samsung dự kiến công bố thế hệ Galaxy S27 vào giai đoạn cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2 năm sau. Khoảng thời gian từ giai đoạn thử nghiệm cho đến khi thương mại hóa cho phép đội ngũ thiết kế bán dẫn tiếp tục tinh chỉnh phần mềm điều khiển, quản lý nhiệt độ và tối ưu hiệu suất thực tế của phần cứng.

Về kế hoạch triển khai, các phiên bản bao gồm Galaxy S27, Galaxy S27+ và Galaxy S27 Pro dự kiến sẽ trang bị Exynos 2700 tại phần lớn các thị trường quốc tế. Ngoài ra, Samsung cũng đang cân nhắc khả năng sử dụng con chip này trên model cao cấp nhất là Galaxy S27 Ultra, dù quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

Exynos 2700 sẽ cung cấp sức mạnh cho dòng Galaxy S27

Tại cuộc họp báo cáo quản trị hồi tháng 6, ông Park Yong-in, Chủ tịch kiêm Trưởng mảng Kinh doanh System LSI của Samsung, đã xác nhận lộ trình nghiên cứu và chế tạo Exynos 2700 đang diễn ra hoàn toàn đúng kế hoạch đề ra nhằm phục vụ các sản phẩm cao cấp.

Sự thành bại của dự án chip 2nm này còn mang ý nghĩa sống còn đối với bức tranh tài chính tổng thể của tập đoàn. Mặc dù mảng bộ nhớ đang tăng trưởng mạnh nhờ doanh số từ DRAM và HBM, mảng bán dẫn phi bộ nhớ (non-memory) của Samsung vẫn đang chịu khoản lỗ tương đối lớn. Do đó, việc Exynos 2700 đạt hiệu quả thương mại và hiệu năng vượt trội đóng vai trò then chốt để đưa bộ phận này quay trở lại quỹ đạo có lợi nhuận vào quý 1 năm 2027.