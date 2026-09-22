Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tặng quà trẻ em tại phường Phượng Sơn

Đại tá Phương Nam Ký gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, các bậc phụ huynh và chúc các cháu thiếu nhi đón Tết Trung thu vui tươi, ấm áp. Đồng chí nhấn mạnh, Trung thu là dịp để gia đình, nhà trường và toàn xã hội dành sự quan tâm, yêu thương và những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em.

Đại tá Phương Nam Ký trao quà của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh cho các cháu Trường Mầm non Phượng Sơn số 1.

Đồng chí ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Phượng Sơn số 1 trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Đồng thời mong muốn đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tình yêu nghề, mến trẻ; đặt sự an toàn, sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ làm trọng tâm trong mọi hoạt động.

Đại tá Phương Nam Ký trao bánh, kẹo cho các cháu Trường Mầm non Phượng Sơn số 1.

Trường Mầm non Phượng Sơn số 1 được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Phượng Sơn số 1 và Trường Mầm non Phượng Sơn số 4 theo quyết định của UBND phường Phượng Sơn. Sau sáp nhập, nhà trường tổ chức hoạt động tại 1 trường chính, 1 phân hiệu và 5 điểm trường, với 38 nhóm, lớp và 958 trẻ. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động gồm 104 người.

Các cháu Trường Mầm non Phượng Sơn số 1 biểu diễn văn nghệ vui Trung thu.

Trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, nhà trường chuẩn bị các điều kiện phục vụ ăn bán trú, bảo đảm vệ sinh, an toàn cho trẻ; tổ chức theo dõi sức khỏe, dinh dưỡng và thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định. Công tác giáo dục được triển khai theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi phù hợp với độ tuổi.

Đại tá Phương Nam Ký đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Phượng Sơn tiếp tục quan tâm công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, xây dựng môi trường học tập, vui chơi an toàn, thân thiện. Cần quan tâm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội để tạo điều kiện cho trẻ em được chăm sóc, học tập và phát triển toàn diện.

Các cháu Trường Mầm non Phượng Sơn số 1 vui đón Trung thu.

Nhân dịp Tết Trung thu, được sự ủy quyền của lãnh đạo thành phố, Đại tá Phương Nam Ký trao những phần quà tới cô và trò Trường Mầm non Phượng Sơn số 1, góp thêm niềm vui, động viên các cháu đón một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp và đáng nhớ.