Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đối thoại với cán bộ, chiến sĩ

Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự và các cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố dự hội nghị. Ảnh: ĐVCC

Phát biểu tại buổi đối thoại, Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS thành phố yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm nêu gương, tăng cường đối thoại, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của cán bộ, chiến sĩ.

Việc tiếp nhận, giải quyết kiến nghị phải được thực hiện trên tinh thần cầu thị, khách quan, đúng quy định, đúng thẩm quyền; bảo đảm phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền; những vấn đề thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết, nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp trên xem xét giải quyết, tạo môi trường làm việc đoàn kết, dân chủ và tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ nỗ lực thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp trao đổi tại buổi đối thoại. Ảnh: ĐVCC

Đại tá Nguyễn Thanh Phong cho rằng: Đối thoại dân chủ không chỉ là dịp giải đáp kiến nghị mà còn là giải pháp quan trọng để củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong đơn vị. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và quy định của đơn vị; chủ động khắc phục khó khăn, tích cực thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, tạo sự đồng thuận từ nhận thức đến hành động, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố Đồng Nai.