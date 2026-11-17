Ông George DiCaprio và bà Peggy Ann Farrar - cha và mẹ kế của Leonardo DiCaprio - đến dự tiệc sinh nhật tuổi 52 của tài tử. Sự kiện diễn ra tối 14/11 có sự góp mặt của nhiều bạn bè, đồng nghiệp trong giới giải trí.

Tỷ phú Jeff Bezos cùng vợ Lauren Sánchez nằm trong danh sách khách mời. Cặp vợ chồng từng xuất hiện cùng Leonardo DiCaprio và bạn gái Vittoria Ceretti trong kỳ nghỉ trên du thuyền.

Cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng có mặt trong buổi tiệc. Sự xuất hiện của các khách mời đến từ nhiều lĩnh vực thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Tài tử Orlando Bloom đến chúc mừng người bạn Leonardo DiCaprio. Hai diễn viên nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động và sự kiện giải trí.

Diễn viên Jonah Hill tái ngộ Leonardo DiCaprio tại tiệc sinh nhật. Hai người từng hợp tác trong Sói già phố Wall - bộ phim do Martin Scorsese đạo diễn.

Tobey Maguire - ngôi sao loạt phim SpiderMan - đến chung vui cùng Leonardo DiCaprio. Hai diễn viên có tình bạn gắn bó suốt nhiều năm, từ khi cùng theo đuổi sự nghiệp tại Hollywood.

Nhà thiết kế trang sức Jennifer Meyer - vợ cũ của Tobey Maguire - dự tiệc cùng chồng Geoffrey Ogunlesi. Trước đó một tháng, Leonardo DiCaprio góp mặt trong đám cưới của cô tại Hawaii.

Rapper 50 Cent đến chúc mừng và biểu diễn tại tiệc sinh nhật. Sau sự kiện, anh chia sẻ loạt ảnh cùng các khách mời trên Instagram, bày tỏ sự hào hứng về buổi tiệc.﻿

Tài tử Adrien Brody (trái) xuất hiện cùng vợ chồng diễn viên Edward Norton. Brody và Leonardo DiCaprio đều là những gương mặt từng giành giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc.

Hình ảnh nhóm phụ nữ trẻ cùng xuống xe buýt để vào dự tiệc được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo Page Six, trong nhóm có Courtney Boerner, cựu thí sinh chương trình Love Island USA, danh tính phần lớn khách mời còn lại chưa được công bố.

Rapper Ice Spice (trái) và ngôi sao mạng xã hội Anastasia Karanikolaou đến dự tiệc. Bên cạnh các diễn viên, sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt trong giới âm nhạc và thời trang.

Diễn viên, người mẫu Sarah Jane Nader nằm trong số những khách mời xuất hiện tại buổi tiệc tổ chức ở biệt thự của Leonardo DiCaprio.

Diễn viên Casey Affleck - em trai tài tử Ben Affleck - đến cùng bạn gái Caylee Cowan. Casey từng giành Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc với vai diễn trong Manchester by the Sea.

Một khoảnh khắc khác của Sarah Jane Nader tại sự kiện. Theo Page Six, siêu mẫu Vittoria Ceretti, bạn gái của Leonardo DiCaprio, cũng tham dự buổi tiệc.