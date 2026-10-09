Chỉnh tranh đô thị phục vụ Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026

Nhân viên Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La thay bóng đèn tại khu ao cá Bác Hồ

Công ty đã huy động nhân lực, phương tiện, tổ chức tổng vệ sinh tại các tuyến đường, khu vực công cộng, vườn hoa, quảng trường và những địa điểm dự kiến diễn ra các hoạt động của lễ hội; thực hiện treo gần 1.500 cờ hồng kỳ, cờ đuôi cá; lắp đặt 12 thùng rác quanh các gian hàng, lắp đặt 10 nhà vệ sinh di động. Đồng thời, bố trí 20 nhân công thường xuyên thực hiện công tác vê sinh, cắt tỉa cành cây xanh đảm bảo mỹ quan… Qua đó, góp phần tạo diện mạo đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp, chung tay quảng bá hình ảnh Sơn La thân thiện, mến khách, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách khi đến với Lễ hội Cà phê Sơn La.

Nhân viên Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La thực hiện tỉa cành cây trên các tuyến đường.

Nhân viên Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La thu gom cành cây trên tuyến đường Trần Đăng Ninh.