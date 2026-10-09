Chỉnh trang khu phố Tây, mở rộng không gian công cộng ven sông An Cựu

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Ngọc Hiếu

Ngày 9/10, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo các đề xuất đầu tư trên địa bàn phường Thuận Hóa. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Văn phòng UBND thành phố và các đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, UBND phường Thuận Hóa đã báo cáo các đề xuất chỉnh trang công viên từ cầu Ga đến công viên bờ sông An Cựu; đầu tư mái che tuyến phố đi bộ Chu Văn An - Phạm Ngũ Lão - Võ Thị Sáu; khai thác tài sản kết cấu hạ tầng văn hóa tại trục đường Lê Lợi và một số nội dung phát triển không gian đô thị.

Theo đó, Dự án chỉnh trang công viên từ cầu Ga đến công viên bờ sông An Cựu hướng đến hoàn thiện hệ thống công viên cây xanh, cải thiện cảnh quan, môi trường sống, tạo không gian nghỉ ngơi, vui chơi, luyện tập thể dục thể thao cho người dân, đồng thời nâng cao cảnh quan khu vực đối diện ga Huế. Dự án đầu tư mái che tuyến phố đi bộ Chu Văn An - Phạm Ngũ Lão - Võ Thị Sáu nhằm tạo thuận lợi cho người dân, du khách trong các điều kiện thời tiết; nâng cao hiệu quả khai thác tuyến phố, góp phần phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế ban đêm.

Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng văn hóa tại trục đường Lê Lợi nhằm phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có, hình thành không gian văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật mang bản sắc Huế; đa dạng hóa sản phẩm phục vụ người dân, du khách và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nhấn mạnh, việc bố trí nguồn lực cần ưu tiên những công trình tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới, giá trị gia tăng và nguồn thu, qua đó tạo nguồn lực tiếp tục đầu tư các công trình khác.

Đối với tuyến phố đi bộ Chu Văn An - Phạm Ngũ Lão - Võ Thị Sáu, đồng chí Lê Trí Thanh thống nhất chủ trương đầu tư mái che, yêu cầu nghiên cứu đồng bộ với vỉa hè và mặt tiền các công trình. Thiết kế cần tạo điểm nhấn, bảo đảm tầm nhìn, hài hòa với cảnh quan; vật liệu, màu sắc phải phù hợp, đáp ứng yêu cầu sử dụng lâu dài trong điều kiện thời tiết của Huế.

“Phường cần công bố, giới thiệu phương án để người dân, nhất là các hộ kinh doanh, nắm rõ và cùng tham gia chỉnh trang. Quá trình triển khai phải có lộ trình cụ thể, xác định thời điểm thực hiện, hoàn thành từng hạng mục”, đồng chí Lê Trí Thanh chỉ đạo.

UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Hiếu

Liên quan đến hai bên sông An Cựu và khu vực đối diện ga Huế, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh thống nhất chủ trương chỉnh trang, yêu cầu bảo đảm sự đồng bộ giữa phần đầu tư của Nhà nước và phần người dân cùng thực hiện. Bên cạnh phục vụ cộng đồng, địa phương cần nghiên cứu kết hợp khai thác thương mại, dịch vụ phù hợp; mời gọi nhà đầu tư đề xuất các hoạt động ẩm thực, trải nghiệm, ngắm cảnh trên sông và ven sông.

Về các công trình kết nối, điểm nhấn ven sông, đồng chí Lê Trí Thanh đề nghị nghiên cứu ý tưởng kiến trúc sáng tạo nhằm tăng sức hấp dẫn cho không gian đô thị; đồng thời bảo đảm an toàn, khả năng thông thuyền và xem xét huy động nguồn lực xã hội hóa.

“Việc phát triển các tuyến đi bộ ven sông cần bám sát quy hoạch chi tiết, rà soát những nội dung cần điều chỉnh để khai thác hiệu quả không gian dịch vụ, du lịch, ẩm thực. Các lối kết nối với khu vực xung quanh cần được chú trọng, tạo không gian mở, thuận tiện cho người dân và du khách tiếp cận”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thành cũng đồng ý với định hướng khai thác thương mại, dịch vụ ở không gian dọc sông Như Ý. Việc bố trí dịch vụ phải phù hợp với điều kiện từng khu vực, bảo đảm lối đi bộ và không gian phục vụ cộng đồng.

“Sở Xây dựng phối hợp với phường nghiên cứu tổ chức tuyến đi bộ gắn với quy hoạch bãi đỗ xe, bảo đảm không gian dành cho người đi bộ. Các công trình đỗ xe cần được chú trọng về kiến trúc, vật liệu, màu sắc, bảo đảm hài hòa với cảnh quan và mỹ quan đô thị”, đồng chí Lê Trí Thanh yêu cầu.