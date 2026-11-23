Khu chợ Gà - Gạo là khu dân cư lâu đời với hạ tầng giao thông chật hẹp, nhiều căn nhà xuống cấp và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Do đó, khi dự án chỉnh trang đô thị chợ Gà - Gạo (phường Bến Thành) triển khai sẽ mở ra cơ hội cải thiện chất lượng cuộc sống cho hàng ngàn người dân, trong bối cảnh khu vực này đã xuống cấp kéo dài.

Theo đó, dự án chỉnh trang đô thị khu chợ Gà - Gạo có diện tích thu hồi khoảng 4.350m², trong đó: đất phi nông nghiệp 3.217,7m², đất công cộng (đường, hẻm) 1.132,3m², nằm trong khu vực giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Võ Văn Kiệt, Yersin và hẻm 3 Yersin. Dự án chỉnh trang khi triển khai sẽ ảnh hưởng tới 247 trường hợp trong đó có: 01 tổ chức (Công ty Cổ phần Phúc Sinh); 236 hộ gia đình, cá nhân và 10 trường hợp thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

Toàn cảnh Khu chợ Gà - Gạo

Theo quy hoạch nơi đây sẽ xây dựng một khối chung cư cao khoảng 35 tầng với 760 căn hộ tái định cư cùng các công trình hạ tầng đồng bộ. Dự án triển khai trong giai đoạn 2026-2029, hoàn thành xây dựng trong quý 4/2028 và đưa vào khai thác từ năm 2029.

Dự án chỉnh trang đô thị khu chợ Gà - Gạo là một phần nằm trong dự án chỉnh trang khu dô thị Mả Lạng (phường Cầu Ông Lãnh) và chợ Gà – Gạo (phường Bến Thành) có mức đầu tư khoảng 15.674 tỷ đồng. Dự án mang ý nghĩa nhân văn, không đặt mục tiêu lợi nhuận thương mại. Người dân được tái định cư tại chỗ, bảo đảm có nơi ở phù hợp, cải thiện điều kiện sống của người dân, nâng cao mỹ quan kiến trúc đô thị.

Hiện Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng Thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Bến Thành triển khai Quyết định phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến từng trường hợp thu hồi đất khu chợ Gà – Gạo.

Những hộ dân đầu tiên ký kết nhận tiền đền bù

Cùng với việc phối hợp triển khai Quyết định phê duyệt Phương án bồi thường đến từng trường hợp thu hồi đất, Ủy ban nhân dân phường Bến Thành đã thành lập các Tổ vận động, trực tiếp gặp gỡ từng hộ dân để lắng nghe và tháo gỡ những vướng mắc, kiến nghị của người dân đồng thời phối hợp các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác vận động, thuyết phục trực tiếp với từng hộ dân để đồng thuận thực hiện Phương án bồi thường đã được phê duyệt.

Tính đến ngày 23/11, trong tổng số 103 trường hợp đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tại dự án chỉnh trang đô thị khu vực chợ Gà – Gạo, đơn vị đã tiến hành chi trả cho 37 trường hợp với số tiền khoảng hơn 78 tỷ đồng. Việc chỉnh trang khu dân cư lâu đời, nơi có nhiều nhà xuống cấp và đường hẻm chật hẹp, được kỳ vọng góp phần cải thiện điều kiện sống, tạo không gian đô thị an toàn, khang trang hơn ngay khu vực trung tâm thành phố.