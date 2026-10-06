Chỉnh trang hệ thống cáp viễn thông, làm đẹp đô thị

Xử lý “mạng nhện” cáp viễn thông

Cùng với quá trình chuyển đổi số, hệ thống hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đầu tư, mở rộng. Toàn tỉnh hiện có 6 doanh nghiệp viễn thông; 100% xã, phường có cáp quang internet. Tỷ lệ bản, tiểu khu, tổ dân phố được phủ sóng băng rộng di động 4G đạt 98,3%, 5G đạt 37,2%; 98,4% dân số được phủ sóng 4G.

Các lực lượng phối hợp thực hiện chỉnh trang, bó gọn cáp viễn thông tại khu vực tổ 10, phường Tô Hiệu.

Sự phát triển nhanh của hạ tầng viễn thông và gia tăng số lượng thuê bao khiến hệ thống đường dây, cáp trên các cột điện ngày càng dày đặc. Ở một số khu vực, cáp hỏng, cáp không còn sử dụng chưa được tháo dỡ, tạo thành những chùm dây chằng chịt, chùng võng, có nơi sà xuống thấp, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, vận hành lưới điện và tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ.

Thực hiện Nghị quyết số 07/2026/NQ-HĐND ngày 22/6/2026 của HĐND tỉnh về chính sách ưu tiên đầu tư và huy động các nguồn lực đầu tư, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối với các khu dân cư chưa bảo đảm điều kiện về hạ tầng giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 10/8/2026 để triển khai thực hiện.

Theo đó, phường Tô Hiệu nằm trong nhóm 8 phường được ưu tiên đầu tư, cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường có chiều rộng từ 3,5 m trở lên nhưng chưa bảo đảm khoảng không thông thủy cho xe chữa cháy hoạt động an toàn.

Công nhân Công ty Điện lực Sơn La phối hợp với Viettel Sơn La xử lý cáp viễn thông vô chủ, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Triển khai kế hoạch, Công ty Điện lực Sơn La phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông rà soát hệ thống cột điện dùng chung, xác định các vị trí cáp chùng võng, cáp không còn sử dụng và xây dựng phương án chỉnh trang tại phường Tô Hiệu. Công ty Điện lực Sơn La làm đầu mối phối hợp tại hiện trường; các doanh nghiệp viễn thông bố trí nhân lực, phương tiện xử lý hệ thống cáp thuộc phạm vi quản lý; chính quyền địa phương và lực lượng chức năng phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Quá trình thi công được thực hiện theo từng đoạn tuyến, xác định rõ chủ sở hữu trước khi cắt, tháo cáp; đồng thời thu gom cáp, vật tư thừa sau thi công. Hệ thống cáp được căng kéo, bó gọn bảo đảm chiều cao thông xe tối thiểu 4,5 m; cáp không còn sử dụng, cáp vô chủ được rà soát, tháo dỡ.

Đồng loạt chỉnh trang các tuyến phố

Ngày 21/9, Công ty Điện lực Sơn La phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông và các đơn vị liên quan tổ chức lễ xuất quân chỉnh trang, bó gọn cáp điện lực, cáp viễn thông tại phường Tô Hiệu. Trong đợt 1, từ ngày 21/9 đến 20/10, các đơn vị huy động trên 80 cán bộ, công nhân, 5 xe nâng chuyên dụng, chia thành 4 tổ công tác, triển khai chỉnh trang gần 5 km hệ thống cáp trên 6 tuyến phố, gồm: Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Lương Bằng, 3/2, Mai Đắc Bân, Hai Bà Trưng và Giảng Lắc. Đến nay, khối lượng thực hiện đạt khoảng 70% kế hoạch.

Xử lý cáp viễn thông trên hạ tầng cột dùng chung tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Tô Hiệu.

Tại các tuyến phố, công nhân tập trung rà soát, phân loại từng đường cáp; tháo dỡ cáp hỏng, cáp không còn sử dụng; căng kéo, bó gọn các tuyến cáp đang khai thác và sắp xếp lại hệ thống cáp điện lực sau công tơ. Việc thi công được thực hiện cuốn chiếu từng đoạn, hạn chế ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt và việc sử dụng dịch vụ viễn thông của người dân.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sơn La, cho biết: Công ty đã huy động cán bộ, công nhân từ các đơn vị trực thuộc tham gia thi công; bố trí cán bộ an toàn giám sát tại hiện trường. Qua đợt triển khai tại phường Tô Hiệu, đội ngũ kỹ thuật hoàn thiện phương án để tiếp tục triển khai tại các địa bàn khác.

Các đơn vị sử dụng xe nâng hạ chuyên dụng để hỗ trợ phân loại, bó gọn cáp viễn thông, đảm bảo an toàn lao động và mỹ quan đô thị.

Các doanh nghiệp viễn thông cũng huy động nhân lực, phương tiện phối hợp xử lý hệ thống cáp thuộc phạm vi quản lý. Viễn thông Sơn La bố trí 8 nhân viên kỹ thuật và 1 xe nâng chuyên dụng tham gia; Trung tâm Viettel Tô Hiệu huy động hơn 10 cán bộ kỹ thuật cùng 1 xe chuyên dụng xử lý các chùm cáp trên cao. Quá trình thi công tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm đường truyền và hạn chế ảnh hưởng đến dịch vụ của khách hàng. Ông Nguyễn Cao Cường, Phó Giám đốc Viễn thông Sơn La, cho biết: Đơn vị tập trung rà soát, loại bỏ các tuyến cáp không còn sử dụng, sắp xếp lại cáp đang khai thác theo quy chuẩn; chú trọng bảo đảm an toàn lao động và duy trì đường truyền thông suốt trong quá trình thi công.

Công ty Điện lực Sơn La thăm hỏi, tặng quà nhóm công nhân thực hiện thu gom, bó cáp tại khu vực tổ 15, phường Tô Hiệu.

Trên cơ sở rà soát thực tế, các đơn vị tập trung xử lý từng tuyến cáp, ưu tiên những khu vực có mật độ đường dây cao, cáp chùng võng, mất mỹ quan. Ông Điêu Chính Tuyền, Giám đốc Trung tâm Viettel Tô Hiệu, chia sẻ: Từng tuyến cáp từ hộp kỹ thuật đến nhà khách hàng được kiểm tra, sắp xếp lại. Qua thực hiện thí điểm tại phường Tô Hiệu, đơn vị sẽ rút kinh nghiệm để tiếp tục phối hợp triển khai tại các địa bàn khác.

Sau khi được chỉnh trang, nhiều tuyến phố đã thông thoáng hơn, bà Vũ Thị Kim Sinh, tổ 10, phường Tô Hiệu, chia sẻ: Trước đây, nhiều đoạn dây cáp chằng chịt, sà xuống thấp; nay được thu gom, sắp xếp gọn gàng, đường phố thoáng và đẹp hơn, người dân cũng yên tâm hơn về an toàn giao thông và phòng, chống cháy, nổ.

Những tuyến cáp được chỉnh trang, bó gọn sẽ góp phần bảo đảm an toàn lưới điện, tạo thuận lợi cho công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, trả lại sự thông thoáng, mỹ quan cho các tuyến phố. Từ kết quả triển khai tại phường Tô Hiệu, các đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện phương án, từng bước nhân rộng, góp phần xây dựng đô thị Sơn La ngày càng an toàn, văn minh, hiện đại.