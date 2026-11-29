Ngày 29/11, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị thông tin, Làng du lịch Tân Hóa, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị vinh dự được công nhận là một trong 5 "Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất" năm 2026. Đây là tin vui của du lịch địa phương trong những ngày diễn ra Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị năm 2026.