Chỉnh trang hàng quán tại chùa Hương
Nhằm vừa bảo đảm sinh kế cho người dân địa phương, vừa mang lại sự thuận lợi cho du khách thập phương trong suốt hơn 3 tháng diễn ra Lễ hội chùa Hương, xã Hương Sơn đang triển khai chỉnh trang khuôn viên và quy hoạch, sắp xếp lại hoạt động kinh doanh hàng quán tại khu danh thắng. Bước đi này nhằm tạo diện mạo văn minh, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu đưa quần thể di tích được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới vào năm 2030.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chinh-trang-hang-quan-tai-chua-huong-246261129202528825.htm