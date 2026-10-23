Chỉnh trang đô thị, sẵn sàng đón ngày hội lớn

Thái Nguyên chỉnh trang đô thị, sẵn sàng Festival Trà Quốc tế.

Theo kế hoạch, Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 (Festival) diễn ra từ ngày 30-10 đến 7-11, với chủ đề “Thái Nguyên - Đệ nhất danh Trà”, gắn với các hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh.

Đây là sự kiện văn hóa, kinh tế và du lịch có ý nghĩa quan trọng, góp phần tôn vinh cây chè, văn hóa trà và nâng cao vị thế thương hiệu trà Thái Nguyên. Vì vậy, diện mạo đô thị không chỉ là công tác chuẩn bị về hạ tầng mà còn là một phần hình ảnh của địa phương trong mắt du khách.

Những ngày này, tại các phường trung tâm của tỉnh Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên cùng các đơn vị chức năng và địa phương đang tích cực triển khai các phần việc chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, trồng hoa trang trí và hoàn thiện cảnh quan tại các tuyến đường, khu vực công cộng.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng phố đi bộ trung tâm, các nhiệm vụ phục vụ Festival được rà soát, thực hiện đồng bộ, hướng tới bảo đảm mỹ quan, an toàn và thuận tiện cho người dân, du khách.

Một trong những công việc đáng chú ý là kiểm tra, cắt tỉa cây xanh trên các tuyến phố. Ông Phạm Hiếu Chung, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên, cho biết: Khối lượng cây cần chăm sóc và cắt tỉa là khá lớn. Cụ thể, đường Lương Ngọc Quyến có 393 cây; đường Bắc Kạn có 179 cây; đường Minh Cầu có 189 cây; đường Bến Tượng có 163 cây...

Các tuyến Cách mạng Tháng Tám, Dương Tự Minh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Nha Trang và Nguyễn Du cũng có cây thuộc các nhóm cần được kiểm tra, chăm sóc, cắt tỉa theo hiện trạng.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, người dân trên trục đường Minh Cầu, cho biết: Cây xanh ở tuyến phố được cắt tỉa gọn gàng, vỉa hè thông thoáng, người dân phấn khởi, tích cực giữ gìn hè phố sạch sẽ, chủ động sắp xếp biển quảng cáo hợp lý để chào đón lễ hội.

Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên thực hiện cắt tải cây xanh tại khu vực Quảng trường Võ Nguyên Giáp.

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, xúc tiến thương mại, du lịch và trải nghiệm văn hóa trà. Không gian Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phố đi bộ trung tâm cùng các vùng chè tiêu biểu sẽ là những điểm đến quan trọng của đại biểu và du khách.

Bởi vậy, chỉnh trang đô thị cần gắn với tổ chức không gian sự kiện, bảo đảm sự hài hòa giữa cảnh quan, công năng sử dụng và bản sắc địa phương.

Thông qua sự kiện, Thái Nguyên có cơ hội giới thiệu không chỉ sản phẩm trà nổi tiếng mà còn cả môi trường sống, nếp sống văn minh và tinh thần hiếu khách của người dân. Mỗi tuyến phố sạch đẹp, mỗi hàng cây xanh an toàn, mỗi không gian công cộng được chăm chút đều góp phần tạo nên ấn tượng tốt đẹp đối với khách phương xa.

Sẵn sàng đón Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 và chào mừng 195 năm ngày thành lập tỉnh, đường phố Thái Nguyên đang từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp. Đó cũng là sự chuẩn bị cho một hình ảnh Thái Nguyên năng động, thân thiện, giàu bản sắc; nơi hương trà truyền thống hòa cùng nhịp sống hiện đại, để mỗi du khách khi đến và rời đi đều mang theo những ấn tượng tốt đẹp về vùng đất “Đệ nhất danh Trà”.