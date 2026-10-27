Chỉnh trang đô thị chào đón Festival hoa Đà Lạt lần thứ XI

Một trong những công trình trọng điểm là dự án thảm nhựa, chỉnh trang 9 tuyến đường trung tâm Đà Lạt, với tổng kinh phí khoảng 51 tỷ đồng. Những ngày này, khu vực đô thị Đà Lạt tựa như một công trường nhộn nhịp và hối hả. Khắp nơi diễn ra các hoạt động chỉnh trang đô thị như thảm nhựa, sửa chữa, nâng cấp đường, hệ thống chiếu sáng, trồng cây xanh, trồng hoa chuẩn bị cho Festival hoa Đà Lạt lần thứ XI diễn ra vào dịp cuối năm. Không khí lao động hối hả, hăng say trên những công trình đã và đang góp phần khoác lên cho Đà Lạt sắc diện mới khang trang, sạch đẹp hơn.

Cụm không gian hoa tại Đài phun nước trước cổng chợ Đà Lạt đang được thi công thay mới.

Một trong những công trình trọng điểm là dự án thảm nhựa, chỉnh trang 9 tuyến đường trung tâm Đà Lạt, với tổng kinh phí khoảng 51 tỷ đồng. Công trình có tổng chiều dài thiết kế gần 7km, gồm các tuyến đường và đoạn vuốt nối, góp phần khắc phục tình trạng mặt đường xuống cấp, cải thiện điều kiện đi lại và cảnh quan đô thị.

Các tuyến được thảm nhựa gồm: Triệu Việt Vương, 3 Tháng 2, Hoàng Diệu, Phan Bội Châu, Hồ Tùng Mậu, Yersin, Thủ Khoa Huân, Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đoạn Trần Quốc Toản-Nguyên Tử Lực từ cầu sắt đến vòng xoay. Trong đó, đoạn đường Triệu Việt Vương dài khoảng 2.579m; đường 3 Tháng 2 dài 848m; Hoàng Diệu dài 600m; đoạn Hồ Tùng Mậu từ nút giao Kim Cúc đến nút giao Thủy Tạ dài khoảng 503m.

Công nhân Công ty Dalat Hasfram thi công hệ thống lắp đặt tiểu cảnh hoa tươi tại Đài phun nước.

Theo ông Mai Cao Kỳ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt, toàn bộ các đoạn đường thuộc dự án dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2027. Trước mắt, các nhà thầu tập trung thi công tại những khu vực có mật độ phương tiện cao để phục vụ Festival hoa Đà Lạt lần thứ XI.

Bên cạnh đó, theo ông Nguyễn Dương Trung Hữu, Phó trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng và Đô thị phường Xuân Hương-Đà Lạt, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương triển khai hai dự án giao thông trên đường Lê Thị Hồng Gấm và Lê Văn Tám, với tổng vốn khoảng 15 tỷ đồng. Đường Lê Thị Hồng Gấm đang được nâng cấp lòng đường, vỉa hè, phấn đấu hoàn thành trước Festival hoa.

Thay hoa và cây cảnh mới chuẩn bị Festival hoa Đà Lạt lần thứ XI.

Cùng với nâng cấp hạ tầng, các địa phương đẩy mạnh trồng hoa, chăm sóc cây xanh, làm đẹp không gian công cộng. Phường Lâm Viên-Đà Lạt triển khai sáu tuyến đường hoa, kết hợp chỉnh trang biển hiệu, quảng cáo tại một số tuyến phố. Ông Phạm Văn Phúc, Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng và Đô thị phường Lâm Viên-Đà Lạt, cho biết: “Phường đặt mục tiêu sáng - xanh - sạch - đẹp. Địa phương huy động doanh nghiệp, đoàn thể và người dân tham gia, phấn đấu mỗi tổ dân phố có một tuyến đường hoa, mỗi gia đình có ít nhất một sản phẩm hoa, cây xanh chào mừng Festival".

Nhiều tuyến đường nội đô Đà Lạt được sửa chữa, nâng cấp.

Theo ông Nguyễn Đức Thuần, Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt, đơn vị đã chuẩn bị khoảng 100.000 túi, chậu hoa phục vụ tu bổ, thay thế, làm mới các tiểu cảnh tại những vị trí trọng điểm. Nhiều không gian quanh hồ Xuân Hương, công viên Sương Nguyệt Ánh, đảo Bích Câu, công viên Trần Hưng Đạo đã được trang trí hoa, tạo cảnh quan phục vụ người dân, du khách.

Trồng hoa mới chuẩn bị cho Festival hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Festival hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 dự kiến khai mạc tối 19-12 tại Quảng trường Lâm Viên; chương trình nghệ thuật chào năm mới kết hợp bế mạc dự kiến diễn ra tối 31-12-2026.