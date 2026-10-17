Chỉnh trang chợ Cầu Hai, mở thêm dư địa phát triển du lịch

Sơn đồng bộ hình ảnh cờ đỏ sao vàng trước cửa các ki-ốt ở chợ Cầu Hai.

Làm mới không gian chợ

Đầu tháng 10, chợ Cầu Hai đang được khẩn trương chỉnh trang. Công nhân đổ bê tông sân, hoàn thiện các hạng mục. Tiểu thương dọn dẹp, sắp xếp lại từng ki-ốt. Những lá cờ đỏ sao vàng được sơn đồng bộ trước cửa của mỗi ki-ốt, tạo diện mạo mới cho ngôi chợ ở khu vực phía nam thành phố.

Ông Nguyễn Kim Tựu, Giám đốc HTX Thương mại - Dịch vụ chợ Cầu Hai cho biết, ngôi chợ này được đưa vào hoạt động từ năm 2005, trở thành nơi mua bán quen thuộc của người dân trong khu vực. Hơn 330 tiểu thương kinh doanh tại chợ với nhiều mặt hàng thiết yếu. Nhiều người đã gắn bó lâu năm và xem đây là nguồn sinh kế chính của gia đình.

Tuy nhiên, sau nhiều năm sử dụng, các hạng mục tại chợ dần xuống cấp. Sân chợ đọng nước sau mưa lớn, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và mua bán. Tiểu thương phải kê cao hàng hóa, che chắn quầy hàng để hạn chế nước mưa làm hư hỏng hàng hóa.

Khu vực sân chợ trước đây chưa có hệ thống điện chiếu sáng đồng bộ. Nhiều ki-ốt phải sử dụng bạt, ni lông để làm mái che trong thời gian dài. Những tấm bạt bạc màu, nhiều chỗ được vá víu, chắp nối. Mỗi nơi một kiểu, khiến diện mạo khu chợ thiếu đồng bộ, nhếch nhác, ảnh hưởng đến mỹ quan.

Nằm ngay bên cạnh Quốc lộ 1, chợ Cầu Hai có đông người qua lại và có khả năng kết nối với hoạt động giao thương, du lịch của địa phương. Tuy nhiên, tình trạng nhếch nhác đã hạn chế khả năng khai thác chợ như một điểm dừng chân cho du khách.

Để khắc phục tình trạng này, từ nguồn vốn đầu tư ngân sách, UBND xã Phú Lộc đã triển khai dự án chỉnh trang chợ Cầu Hai (giai đoạn 1) trong năm 2026, với tổng mức đầu tư 2,3 tỷ đồng.

Theo ông Trần Lê Tân Mỹ, Trưởng phòng Kinh tế xã Phú Lộc, dự án gồm nhiều hạng mục, bao gồm: Nâng cấp khoảng 3.800m² sân phía trước; di dời, trồng lại cây xanh; đào hạ nền bê tông đã xuống cấp; làm mới đường nội bộ bằng bê tông, lát gạch vỉa hè, bố trí bãi đỗ ô tô và lắp đặt 12 trụ đèn chiếu sáng.

Dự án còn xây dựng hệ thống thoát nước; sơn tường phần trên mái phía trước đình chợ, ki-ốt; nâng cấp sân sau diện tích khoảng 1.555m². Đồng thời, tháo dỡ khoảng 400m² ki-ốt tại khu vực chợ Cầu Hai cũ đã xuống cấp không còn sử dụng.

Bà Nguyễn Thị Kim Yên, tiểu thương chợ Cầu Hai chia sẻ: “Chợ đã hoạt động nhiều năm nên việc xuống cấp là khó tránh khỏi. Chúng tôi rất mừng vì chợ được chỉnh trang, xóa bỏ tình trạng nhếch nhác, ngập nước mỗi khi mưa lớn. Chợ sạch đẹp thì người bán cũng phấn khởi, người mua sẽ thuận tiện hơn”.

Tạo sức hút từ giá trị bản địa

Dự án chỉnh trang chợ Cầu Hai không chỉ giải quyết những bất cập trong hoạt động mua bán hằng ngày của hơn 330 tiểu thương và người dân khu vực phía nam thành phố, mà còn hướng đến việc gắn chợ với phát triển kinh tế, nhất là du lịch.

Theo ông Trần Lê Tân Mỹ, về lâu dài, việc cải tạo chợ được địa phương định hướng gắn với phát triển du lịch. Trên địa bàn xã có nhiều điều kiện để phát triển du lịch với các tài nguyên ở Vườn Quốc gia Bạch Mã, đầm Cầu Hai, biển và những giá trị văn hóa bản địa. “Với vị trí thuận lợi kết nối giao thông, du khách có thể dừng chân, mua sắm, tìm hiểu đời sống buôn bán và các sản phẩm địa phương. Đây cũng là một trong những định hướng mà địa phương quan tâm”, ông Mỹ chia sẻ.

Chợ truyền thống không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa mà còn phản ánh nhịp sống, nét văn hóa của người dân địa phương. Đây có thể là điểm cộng để chợ Cầu Hai trên hành trình khám phá vùng đất Phú Lộc. Tuy nhiên, để thu hút du khách, chợ không chỉ cần diện mạo sạch đẹp, cơ sở vật chất khang trang, mà cần tạo được nét riêng về hàng hóa, sản vật địa phương, cách bài trí phù hợp và phương thức phục vụ chu đáo.

Cũng theo ông Nguyễn Kim Tựu, bên cạnh các hạng mục đang chỉnh trang, địa phương có kế hoạch xây dựng, sửa chữa các khu vực nhà vệ sinh để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và du khách. HTX và các tiểu thương đã bàn bạc, thống nhất thay đổi cách phục vụ, hướng đến xây dựng hình ảnh chợ thân thiện, văn minh.

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc thông tin, đề án phát triển du lịch xã vừa được thông qua. Theo đó, địa phương sẽ tăng cường kết nối với các đơn vị lữ hành, cơ sở kinh doanh du lịch; đồng thời kêu gọi doanh nghiệp đầu tư, xây dựng các tour, tuyến kết nối điểm tham quan, mua sắm, trong đó có chợ Cầu Hai. Với định hướng này, địa phương kỳ vọng sẽ thu hút thêm du khách, mở rộng cơ hội sinh kế cho người dân và tạo thêm động lực phát triển kinh tế.