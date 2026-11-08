Chỉnh trang Bãi Sau, tạo điểm nhấn mới cho đô thị biển Vũng Tàu

Tạo điểm nhấn cảnh quan trên các tuyến đường trọng điểm

Theo đó, việc triển khai công tác chỉnh trang hạ tầng tại khu vực Bãi Sau đang được phường Vũng Tàu tập trung triển khai.

Các hạng mục không chỉ hướng đến nâng cao chất lượng giao thông mà còn góp phần thay đổi diện mạo cảnh quan, tạo thêm không gian thông thoáng cho khu vực du lịch ven biển.

Tháp Tam Thắng - công trình kiến trúc tạo điểm nhấn trong không gian du lịch biển Vũng Tàu.

Theo kế hoạch, dự án tập trung thực hiện 3 hạng mục gồm: cải tạo đường Lê Hồng Phong nối dài; chỉnh trang vỉa hè tiểu đảo tam giác Võ Thị Sáu - Lê Hồng Phong và nâng cấp đường Dã Tượng.

Theo lãnh đạo phường Vũng Tàu, việc triển khai chỉnh trang các tuyến đường khu vực Bãi Sau nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, đồng bộ cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng không gian công cộng.

Đặc biệt, việc cải tạo đường Lê Hồng Phong nối dài được kỳ vọng tạo sự kết nối hài hòa giữa khu vực Đài liệt sĩ, Quảng trường Tam Thắng và không gian ven biển, góp phần tạo thêm điểm nhấn cho diện mạo đô thị du lịch.

Trong đó, đường Lê Hồng Phong nối dài được xem là hạng mục có vai trò quan trọng trong việc tổ chức lại không gian cảnh quan đô thị. Tuyến đường này kết nối khu vực Đài liệt sĩ với Quảng trường Tam Thắng, nơi có công trình Tháp Tam Thắng - điểm nhấn kiến trúc mới của phố biển Vũng Tàu.

Theo phương án cải tạo, dải phân cách trồng cây xanh ở giữa đường sẽ được tháo dỡ; mặt đường hiện hữu được bóc lớp bê tông nhựa, thi công lại bằng bê tông và lát đá cubic trắng Suối Lau. Phương án này nhằm tạo sự đồng bộ về vật liệu, màu sắc và kiến trúc với khu vực quảng trường.

Dự án nâng cấp tuyến đường Lê Hồng Phong kết nối với khu vực Tháp Tam Thắng.

Cùng với đó, hệ thống đèn LED sẽ được lắp đặt trang trí tại các gốc cây dọc hai bên vỉa hè. Khi hoàn thành, hệ thống chiếu sáng được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn cho tuyến đường vào ban đêm, góp phần làm đẹp không gian đô thị và phục vụ nhu cầu tham quan, vui chơi của người dân, du khách.

Việc điều chỉnh mặt đường và dải phân cách cũng hướng đến mở rộng tầm nhìn, tăng tính thông thoáng, giúp kết nối cảnh quan giữa khu vực Đài liệt sĩ và Quảng trường Tam Thắng trở nên liền mạch hơn.

Được biết, từ đầu năm 2026, phường Vũng Tàu đã đề xuất phương án cải tạo đoạn đường Lê Hồng Phong nối dài. Sau khi khảo sát, Sở Xây dựng TP.HCM thống nhất với đề xuất và báo cáo UBND thành phố xem xét chấp thuận, hướng đến mục tiêu hình thành tuyến phố đi bộ thứ hai của thành phố.

Hơn 19 tỷ đồng đầu tư nâng cấp hạ tầng Bãi Sau

Không chỉ tập trung vào đường Lê Hồng Phong nối dài, hai hạng mục còn lại cũng được triển khai với mục tiêu cải thiện đồng bộ chất lượng hạ tầng khu vực.

Tại tiểu đảo tam giác Võ Thị Sáu - Lê Hồng Phong, phần vỉa hè và bó vỉa hiện hữu sẽ được tháo dỡ, thay thế bằng đá granite. Riêng đường Dã Tượng được cải tạo mặt đường bằng bê tông nhựa nóng, đồng thời thay mới vỉa hè bằng gạch terrazzo.

Không gian công cộng tại khu vực Bãi Sau, tạo cảnh quan, xanh, sạch, đẹp.

Tổng mức đầu tư của dự án hơn 19 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách TP.HCM bổ sung có mục tiêu. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Vũng Tàu được giao làm chủ đầu tư. Các hạng mục đang được khẩn trương triển khai, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2027.

Việc đầu tư chỉnh trang các tuyến đường lần này tiếp tục bổ sung cho quá trình nâng cấp diện mạo khu vực Bãi Sau, vốn được xem là một trong những không gian du lịch biển quan trọng của TP.HCM.

Trước đó, dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân và khu vực Bãi Sau với chiều dài khoảng 3,2km, tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỷ đồng đã tạo chuyển biến rõ nét cho không gian ven biển. Nhiều hạng mục phục vụ cộng đồng như khu vực thể thao ngoài trời, cầu đi bộ ngắm cảnh và các tiện ích công cộng được đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và du khách.

Đặc biệt, Quảng trường Tam Thắng với diện tích hoàn thiện hơn 17.000m² đã trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật của khu vực. Công trình Tháp Tam Thắng gồm 143 trụ, chiều cao từ 4,55m đến hơn 34m, được lấy cảm hứng từ hình ảnh ba mũi thuyền, gợi nhắc lịch sử hình thành ba làng Thắng Nhất, Thắng Nhì và Thắng Tam.

Công viên tại quảng trường Tháp Tam Thắng.

Không chỉ mang ý nghĩa về kiến trúc, công trình còn góp phần tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng, tham quan và trải nghiệm cho du khách khi đến với Vũng Tàu. Trong bối cảnh du lịch biển ngày càng được chú trọng, việc tiếp tục đầu tư nâng cấp những tuyến đường kết nối với Bãi Sau có ý nghĩa thiết thực.

Hạ tầng giao thông được cải thiện, cảnh quan được tổ chức đồng bộ sẽ góp phần nâng cao chất lượng không gian đô thị, đồng thời tạo điều kiện để khai thác tốt hơn lợi thế du lịch ven biển.

Từ những tuyến đường được chỉnh trang đến các công trình kiến trúc mang dấu ấn riêng, Vũng Tàu đang từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị biển theo hướng văn minh, hiện đại và thân thiện. Đây cũng là nền tảng để Bãi Sau tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến du lịch hấp dẫn của TP.HCM.