Quốc hội Khóa XVI

Chiều 21/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 21/11/2026 đến hết ngày 30/6/2028.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với Dự án Nghị quyết của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua chính sách đặc thù xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp. Ảnh: Hoàng Huy

Xóa nợ lệ phí môn bài

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, chính sách được xây dựng nhằm tháo gỡ những vướng mắc tài chính tồn đọng nhiều năm, tạo điều kiện để người nộp thuế hoàn tất thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Đối tượng áp dụng là người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, được cơ quan thuế xác định thuộc diện này tính đến hết ngày 23/10/2026.

Theo Nghị quyết, người nộp thuế thuộc diện áp dụng được xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp lệ phí môn bài. Trường hợp chưa thực hiện khai, nộp lệ phí môn bài thì không phải khai, nộp và không bị tính tiền chậm nộp đối với khoản này.

Lệ phí môn bài và tiền chậm nộp lệ phí môn bài được xóa thì bao gồm thuế môn bài phát sinh trước ngày 1/1/2017 và lệ phí môn bài theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

Người nộp thuế được xóa nợ lệ phí môn bài chưa thực hiện khai, nộp lệ phí môn bài thì không phải khai, nộp và không tính tiền chậm nộp.

Việc xóa nợ lệ phí môn bài không gắn với điều kiện người nộp thuế phải nộp đủ các khoản nợ gốc khác hoặc hoàn thành thủ tục khôi phục, chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Cơ quan quản lý thuế sẽ căn cứ dữ liệu trên hệ thống thông tin quản lý thuế để thực hiện, người nộp thuế không phải lập hồ sơ đề nghị xóa nợ.

Theo báo cáo giải trình của Chính phủ, có khoảng 710.000 người nộp thuế thuộc trạng thái 03, 06 có nợ lệ phí môn bài đã hạch toán. Số nợ gốc lệ phí môn bài đã hạch toán khoảng 1.250 tỷ đồng, tiền chậm nộp tương ứng khoảng 438 tỷ đồng.

Ngoài ra, nghĩa vụ lệ phí môn bài chưa hạch toán ước tính khoảng 15.000 tỷ đồng nếu gần 2 triệu người nộp thuế quay lại làm thủ tục. Phần nghĩa vụ này chủ yếu phát sinh trong thời gian người nộp thuế đã thực tế ngừng hoạt động, khả năng thu hồi thấp.

Đối với người nộp thuế đang hoạt động, chính sách không áp dụng. Theo Chính phủ, khoản nợ lệ phí môn bài của nhóm này khoảng 200 tỷ đồng sẽ tiếp tục được đôn đốc, áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu hồi theo quy định; trường hợp không có khả năng thu hồi thì xử lý theo pháp luật về quản lý thuế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: QH

Xử lý tiền chậm nộp

Nghị quyết cũng quy định việc xóa tiền chậm nộp đối với các khoản thuế, khoản thu khác được thiết kế theo hướng có điều kiện, nhằm khuyến khích người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nợ gốc với ngân sách nhà nước.

Cụ thể, người nộp thuế thuộc diện áp dụng được xóa tiền chậm nộp khi đã nộp đủ tiền thuế nợ gốc, tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có); đồng thời đã nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế và được cơ quan thuế tiếp nhận theo quy định.

Thời hạn để đáp ứng các điều kiện này là chậm nhất ngày 30/6/2028.

Tuy nhiên, Nghị quyết quy định rõ các trường hợp không được xóa tiền chậm nộp bao gồm người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế, sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ.

Chi nhánh, văn phòng đại diện ngừng hoạt động nhưng doanh nghiệp, tổ chức chủ quản vẫn đang hoạt động hoặc tạm ngừng kinh doanh có thời hạn.

Người nộp thuế có phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc nghĩa vụ thuế từ hoạt động này trong thời gian không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký cũng không thuộc diện được xóa tiền chậm nộp.

Tuy nhiên, trường hợp người nộp thuế chỉ bán, thanh lý, tài sản hàng hóa còn lại để chấm dứt hoạt động và đã khai, nộp đủ số tiền thuế phát sinh từ hoạt động này vẫn được áp dụng cơ chế xóa tiền chậm nộp.

Trường hợp sau khi được xóa tiền chậm nộp, cơ quan quản lý thuế phát hiện người nộp thuế thực tế thuộc diện không được hưởng chính sách thì phải phục hồi khoản tiền đã xóa.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 21/11/2026 đến hết ngày 30/6/2028. Chính phủ có trách nhiệm tổ chức thực hiện và báo cáo Quốc hội kết quả tại kỳ họp cuối năm 2028.

Trường hợp sau khi được xóa tiền chậm nộp, cơ quan quản lý thuế phát hiện người nộp thuế thực tế thuộc diện không được hưởng chính sách thì phải phục hồi khoản tiền đã xóa.

Theo số liệu Chính phủ báo cáo, trong tổng tiền chậm nộp của người nộp thuế thuộc trạng thái 03, 06 có khoảng 3.000 tỷ đồng liên quan đến tiền thuê đất, tiền sử dụng đất. Chính phủ đề nghị giữ phạm vi xử lý đối với nhóm này, bởi chính sách không xóa nợ gốc về đất đai, tài nguyên mà chỉ xóa tiền chậm nộp khi người nộp thuế đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ gốc.