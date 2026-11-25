Dự án chính thức vận hành liên hoàn toàn bộ các hạng mục. (Ảnh: QUANG QÚY)

Dự án ngăn triều có quy mô gồm 8 cống kiểm soát (Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định, Cầu Kinh, Bà Bướm), khoảng 6km đê bao, kè bảo vệ và 41 cống nhỏ tại các trục, vị trí xung yếu.

Công trình tích hợp 19 điểm quan trắc cùng hệ thống SCADA điều khiển tự động, giám sát liên tục, thực hiện 3 chức năng: ngăn triều, giữ nước tạo cảnh quan và bơm hỗ trợ tiêu thoát nước.

Theo địa giới hành chính sau sắp xếp, vùng hưởng lợi dự án gồm 20 phường, xã: Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng, Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông, Nhà Bè, Hiệp Phước, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng.

Một cống ngăn triều thuộc dự án. (Ảnh: QUANG QÚY)

Khởi công năm 2016 và trải qua nhiều vướng mắc trước khi được Trung ương cùng Thành phố Hồ Chí Minh tháo gỡ, dự án đã chạy thử nghiệm những ngày qua, giúp nhiều tuyến đường thường ngập do triều cường đã khô ráo.

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Trung Nam Group, khẳng định khi vận hành dự án, các khu vực trong phạm vi dự án sẽ không ngập do triều xâm nhập. Thời gian tới, đội ngũ chuyên gia và đơn vị thiết kế sẽ tiếp tục công bố số liệu kiểm nghiệm thực tế qua 3 ngày vận hành.

Hình ảnh về chênh lệch mực nước khi có triều cường. (Ảnh: QUANG QÚY)

Về bài toán ngập sau khi công trình đi vào hoạt động, ông Tiến cho rằng cốt lõi nằm ở khả năng thoát nước của hệ thống hạ tầng đô thị. Nếu cống trên đường phố đưa nước về kênh rạch như sông Tân Thuận thông suốt, toàn bộ hệ thống bơm sẽ vận hành để đẩy nước ra ngoài và chủ động bơm đón mưa.

Đại diện Trung Nam Group cho biết, công suất bơm đạt 120m3/giây. Việc chủ động bơm trước 6 giờ để hạ cao trình, tạo dung tích chứa cho kênh rạch giúp người dân yên tâm hơn trước các đợt mưa lớn khi hạ tầng thoát nước đồng bộ.

Các kỹ sư điều hành tại trung tâm Scada. (Ảnh: QUANG QÚY)

Công trình đóng vai trò như hệ thống cửa điều tiết nước quy mô lớn, ngăn triều cường giữa các sông lớn bên ngoài và kênh rạch nội đô.

Quy trình vận hành bám sát diễn biến mực nước, thời tiết và điều kiện thủy văn thực tế. Khi mực nước bình thường, các cửa van được mở để duy trì lưu thông dòng chảy giữa sông lớn và kênh rạch nội đô. Đến lúc triều cường dâng cao, hệ thống đóng cửa van nhằm khép kín khu vực bên trong, hạn chế nước sông tràn vào gây ngập.

Dự án đã đưa vào vận hành chính thức sau nhiều năm triển khai. (Ảnh: QUANG QÚY)

Toàn bộ thao tác được điều hành đồng bộ từ nhà quản lý trung tâm qua hệ thống SCADA dựa trên dữ liệu mực nước, lượng mưa thu thập tại 19 điểm quan trắc, đồng thời hỗ trợ cảnh báo và điều phối giao thông đường thủy.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, dự án giữ vai trò chủ lực thực hiện quy hoạch thủy lợi. Vùng bảo vệ giai đoạn một rộng khoảng 570km², tương đương 1/4 diện tích Thành phố Hồ Chí Minh trước sáp nhập.

Sau đợt vận hành liên hoàn, các hoạt động tiếp theo của dự án sẽ được triển khai theo kế hoạch. Từ ngày 26 đến 28/11, Trung Nam Group tổ chức cho người dân tham quan các cống lớn, tìm hiểu về công trình, nguyên tắc kiểm soát triều và quy trình vận hành hệ thống.

Trong hai ngày 29 và 30/11, đơn vị tiếp tục tổ chức diễn tập vận hành, kiểm tra khả năng phối hợp giữa các bộ phận và phương án xử lý tình huống phát sinh theo kịch bản kỹ thuật.

Đến tháng 12, dự án dự tính được tổ chức lễ khánh thành, giới thiệu công trình và đưa hệ thống vào khai thác, vận hành.