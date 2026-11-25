TP. Hồ Chí Minh chính thức vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều chống ngập 10.000 tỷ đồng

Tại Nhà Quản lý trung tâm đặt ở cống kiểm soát triều Mương Chuối, Tập đoàn Trungnam (Trungnam Group) thực hiện vận hành đồng bộ toàn bộ hệ thống thông qua hệ thống giám sát, thu thập dữ liệu và điều khiển tự động (SCADA). Sau khi các điểm cống xác nhận đủ điều kiện an toàn, lệnh vận hành được phát đi. Từ 12h, các cửa van lần lượt hạ xuống; sau khoảng 45 phút, toàn bộ cửa van tại 8 cống kiểm soát triều cùng các hạng mục liên quan được đưa vào trạng thái vận hành theo phương án.

Hệ thống gồm 8 cống kiểm soát triều: Mương Chuối, Bến Nghé, Tân Thuận, Cầu Kinh, Bà Bướm, Phú Xuân, Cây Khô và Phú Định. Trong đó, cống Mương Chuối có khẩu độ 160m, là công trình lớn nhất của hệ thống, với cửa van nặng hơn 300 tấn, được điều khiển bằng hệ thống xi lanh thủy lực.

Hình ảnh về chênh lệch mực nước khi có triều cường

Theo Tổng Giám đốc Tập đoàn Trungnam Nguyễn Tâm Tiến, doanh nghiệp cam kết vận hành công trình đúng quy trình, bám sát diễn biến mực nước và thủy triều. Ông cũng khẳng định, đối với mục tiêu ngăn triều xâm nhập, toàn bộ khu vực được thiết kế bảo vệ gồm Nhà Bè, Quận 7, Quận 1, Quận 4, Quận 8 và một phần Quận 6 (cũ) sẽ được kiểm soát triều.

Đóng vai trò “bộ não” của toàn hệ thống, SCADA được đặt tại Nhà Quản lý trung tâm, kết nối với 29 điểm quan trắc, cập nhật liên tục dữ liệu về mực nước, lượng mưa và diễn biến thủy triều. Từ đầu mối này, đội ngũ kỹ thuật có thể theo dõi trạng thái thiết bị và điều phối hoạt động của các công trình.

Theo nguyên lý vận hành, khi mực nước bên ngoài ở mức bình thường, các cửa van được mở để duy trì lưu thông dòng chảy. Khi triều cường dâng cao, hệ thống tự động điều tiết, đóng cửa van nhằm ngăn nước từ sông xâm nhập vào khu vực nội đô. Khi triều rút, cửa van được mở trở lại để tạo điều kiện tiêu thoát nước tự nhiên.

Trong trường hợp mưa lớn trùng thời điểm triều cường, khi các cửa van phải đóng để ngăn triều, hệ thống trạm bơm tại các cống Bến Nghé, Tân Thuận và Phú Định sẽ được kích hoạt để bơm nước từ bên trong ra sông, với tổng công suất khoảng 120m³/s. Cùng với đó, hệ thống âu thuyền và thiết bị giám sát, cảnh báo được duy trì nhằm bảo đảm an toàn, thông suốt cho giao thông thủy nội địa.

Nhà quản lý trung tâm điều hành chống ngập do triều đặt tại Cống Mương Chuối

Theo Tổng Giám đốc Tập đoàn Trungnam, công trình có nhiệm vụ chính là kiểm soát triều, đồng thời hỗ trợ tiêu thoát nước thông qua hệ thống trạm bơm và tạo không gian trữ nước trên mạng lưới sông, kênh, rạch. Tuy nhiên, ông lưu ý không nên đồng nhất việc đưa hệ thống vào vận hành với khả năng giải quyết tất cả nguyên nhân gây ngập. Hiệu quả chống ngập do mưa còn phụ thuộc vào năng lực của hệ thống thoát nước đô thị; trong điều kiện mưa cực đoan kéo dài, vượt khả năng thiết kế, tình trạng ngập vẫn có thể xảy ra.

Trước thời điểm vận hành chính thức, trong hai ngày 23 và 24/11, hệ thống đã được vận hành thử và ghi nhận kết quả tích cực. Khi mực nước triều bên ngoài vượt 1,8m, hệ thống vẫn kiểm soát được mực nước bên trong vùng bảo vệ, duy trì chênh lệch trên 80cm. Đáng chú ý, tại hai tuyến đường thường xuyên chịu ảnh hưởng của triều cường là Trần Xuân Soạn và Nguyễn Bình, mặt đường được ghi nhận khô ráo trong thời gian vận hành.

Các kỹ sư điều hành tại trung tâm Scada

Việc chính thức vận hành liên hoàn đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn xây dựng sang khai thác hệ thống công trình. Hiệu quả kiểm soát triều, hỗ trợ tiêu thoát nước sẽ tiếp tục được đánh giá qua thực tiễn vận hành, nhất là trong các đợt triều cường và mưa lớn.

Trong hai ngày 29 và 30/11, đơn vị tiếp tục tổ chức diễn tập vận hành, kiểm tra khả năng phối hợp giữa các bộ phận và phương án xử lý các tình huống phát sinh theo kịch bản kỹ thuật. Dự kiến trong tháng 12, dự án sẽ tổ chức lễ khánh thành, giới thiệu công trình và đưa hệ thống vào khai thác, vận hành

Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1, khởi công năm 2016. Trong quá trình triển khai, dự án nhiều lần phải tạm dừng do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý, cơ chế thực hiện hợp đồng BT, phương án thanh toán và nguồn vốn tín dụng. Có thời điểm, công trình gián đoạn kéo dài dù khối lượng thi công đã đạt trên 90%. Để tháo gỡ khó khăn, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 1/4/2021 và Nghị quyết số 212/NQ-CP ngày 21/7/2025. Dự án gồm 8 cống kiểm soát triều lớn, khoảng 6km đê bao, kè ven sông, 41 cống nhỏ dọc tuyến và hệ thống trạm bơm có tổng công suất khoảng 120m³/s.