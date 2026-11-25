Tại buổi vận hành đồng bộ, các đơn vị chuyên môn cùng đội ngũ chuyên gia trực tiếp quan sát, đối chiếu mực nước bên trong và bên ngoài các cống qua hai đợt triều nhằm đánh giá toàn diện khả năng kiểm soát ngập trên quy mô toàn dự án.

Việc vận hành liên hoàn hệ thống đánh dấu cột mốc quan trọng, cho thấy khả năng hoạt động đồng bộ của các hạng mục, tiến tới đưa công trình vào khai thác để góp phần giải quyết tình trạng ngập do triều cường kéo dài nhiều năm tại TP.HCM.

Dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng ở TP.HCM được vận hành thử nghiệm liên hoàn ngày 25.11. Ảnh: Thái Bảo

Sau cột mốc này, từ ngày 26 đến 28/11, chủ đầu tư sẽ mở cửa các cống ngăn triều lớn để người dân tham quan, tìm hiểu nguyên lý hoạt động và quy trình vận hành thực tế.

Tiếp đó, trong hai ngày 29 và 30/11, lực lượng vận hành sẽ tổ chức diễn tập phối hợp giữa các bộ phận nhằm hoàn thiện phương án xử lý các tình huống phát sinh theo kịch bản kỹ thuật, hướng tới tổ chức lễ khánh thành và chính thức đưa công trình vào khai thác trong tháng 12/2026.

Khu vực Cống Mương Chuối có 4 cửa van chính và 2 cửa âu thuyền.

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) được khởi công năm 2016 với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Đến tháng 11/2020, khối lượng thi công đã đạt hơn 90% nhưng phải tạm dừng do vướng mắc pháp lý, đặc biệt liên quan đến thủ tục thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư. Đến tháng 2/2026, dự án được tái khởi động sau khi các vướng mắc từng bước được tháo gỡ.

Nhân viên và kỹ sư vận hành, theo dõi quá trình đóng cửa van ở bên trong nhà điều hành.

Dự án bao gồm 6 cống kiểm soát triều lớn là Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định có khẩu độ từ 40 đến 160m, cùng hai cống Cầu Kinh, Bà Bướm và hệ thống đê bao, kè ven sông Sài Gòn dài gần 7km tại các đoạn xung yếu.