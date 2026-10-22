Chính thức trình Quốc hội sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật kinh doanh BĐS

Các ĐBQH tham dự Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Media Quốc hội

Trong phiên họp buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về 2 dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Về công tác thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra đối với 2 dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Sau khi nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Tổ về cả 3 dự án luật.

Trong phiên họp buổi chiều, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận tại Tổ về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Việc sửa đổi, hoàn thiện các dự án luật này là nội dung được Quốc hội xem xét nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản.