Chính thức trình Quốc hội điều chỉnh địa giới giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, căn cứ chủ trương của Bộ Chính trị, Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15, Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 ngày 24/12/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, Chính phủ đã trình Quốc hội Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Quang Phúc.

Tại Tờ trình đầy đủ và Tờ trình tóm tắt của Chính phủ đã nêu rõ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn cần thiết điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, phương án điều chỉnh địa giới đã được Bộ Chính trị thống nhất về chủ trương, sự đồng thuận, thống nhất rất cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân 2 địa phương.

Việc điều chỉnh địa giới không chỉ nhằm bảo đảm thực hiện quản lý đồng bộ, xuyên suốt đối với Vườn quốc gia Ba Vì mà còn mang lại lợi ích phát triển lâu dài cho Vùng Thủ đô và cả nước.

Về phương án điều chỉnh, Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh 40,06km² diện tích tự nhiên (gồm 25,29km² thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 14,77km² vùng đệm), quy mô dân số 1.057 người của tỉnh Phú Thọ về TP Hà Nội quản lý.

Sau khi điều chỉnh, TP Hà Nội có 3.399,90km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 8.808.582 người; tỉnh Phú Thọ có 9.306,64km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 4.021.581 người; cả hai tỉnh, thành phố không thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc.

Giữ nguyên trụ sở, tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương các cấp; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản giữ ổn định.

Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết với hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027.

Bản đồ khu vực 3 xã ở Phú Thọ nhập về Hà Nội. Ảnh: UBND TP Hà Nội.

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu cho biết, Ủy ban tán thành với sự cần thiết điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ với các lý do như đã nêu trong Tờ trình và Đề án của Chính phủ. Việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa 2 tỉnh, thành phố đã được Bộ Chính trị xem xét, đồng ý về chủ trương.

Trình tự, thủ tục lập Đề án đáp ứng quy định pháp luật. Đề án đã được lấy ý kiến cử tri và ý kiến của HĐND ở các đơn vị hành chính chịu ảnh hưởng trực tiếp với tỷ lệ tán thành cao. Thành phần hồ sơ Đề án đầy đủ, đúng quy định của pháp luật, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Media Quốc hội.

Căn cứ vào hồ sơ Đề án do Chính phủ trình, Ủy ban nhận thấy việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ đã bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Ủy ban đề nghị chính quyền TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ khẩn trương tiến hành việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan sau khi Nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực để thực hiện đúng theo yêu cầu của Bộ Chính trị.

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc xác định chính xác diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã và công bố công khai để kịp thời phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước cũng như bảo đảm thuận lợi và tính chính xác, khách quan của các số liệu trong quá trình xây dựng các đề án về sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính sau này.