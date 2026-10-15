Chính thức triệu hồi gần 9.000 xe Omoda 5 do lỗi cầu sau

Chiến dịch triệu hồi được thực hiện ngay sau khi Cục Vận tải Đường bộ Malaysia (JPJ) quyết định dừng cấp Chứng nhận kiểu loại xe (VTA) đối với mẫu xe Omoda 5.

Các động thái từ cơ quan quản lý giao thông Malaysia và nhà sản xuất Chery Auto Malaysia được đưa ra sau sự việc một chiếc xe Omoda 5 bị rơi trục sau trong khi đang di chuyển trên đường.

Mẫu xe Omoda C5 nằm trong diện bị ảnh hưởng - Ảnh: Paultan

Thông báo triệu hồi từ Chery Auto Malaysia xác nhận phạm vi ảnh hưởng tới tổng cộng 8.878 chiếc Omoda 5, bao gồm cả hai phiên bản C và H. Hãng xe Trung Quốc cũng cho biết đã xác định được danh sách các xe bị ảnh hưởng và sẽ chủ động liên hệ với từng chủ sở hữu.

Tất cả các xe thuộc diện triệu hồi đều sẽ được kiểm tra và thay thế linh kiện miễn phí tại bất kỳ trung tâm dịch vụ ủy quyền nào của Chery tại Malaysia.

Hãng xe Trung Quốc cũng cho biết đang nỗ lực đẩy nhanh quá trình vận chuyển linh kiện, phụ tùng thay thế. Lô hàng đầu tiên đã được xuất đi và sẽ được bàn giao đến các trung tâm dịch vụ theo từng giai đoạn.

Thông báo triệu hồi được phát đi ngày 14/10 của Chery Auto Malaysia - Ảnh: Paultan

Theo trang tin Paultan, đây không phải là đợt triệu hồi đầu tiên đối với Omoda 5. Trước đó vào năm 2024 cũng đã từng có một chiếc xe Omoda 5 bị rơi cầu sau tương tự tình huống mới đây nhất. Sau đó Chery Auto Malaysia cũng đã tiến hành triệu hồi 600 chiếc xe.

Nguyên nhân dẫn đến sự cố rơi trục sau của Omoda 5, hãng xe giải thích là do đầu hàn của máy hàn tự động bị lệch chuẩn, làm ảnh hưởng đến linh kiện của 60 chiếc xe được sản xuất vào ngày 15/8/2023.

Trong khi đó, lỗi dẫn đến sự cố mới nhất cũng của mẫu xe gầm cao cỡ B này được cho là robot mới chỉ hàn điểm để tạm thời cố định trục sau nhưng được xuất xưởng, trong khi quy trình phải có thêm công đoạn hàn liền.

Omoda 5 tại thị trường Malaysia là mẫu xe Omoda C5 phân phối chính hãng tại Việt Nam. Chery Auto Malaysia cho biết mẫu xe trong diện triệu hồi hiện đã không còn sản xuất và chuyển thành Omoda O5 mới.