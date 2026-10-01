Chính thức thông xe nút giao Dung Quất trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Theo ông Lê Anh Tuấn, nhiều phương tiện đã lên, xuống cao tốc qua nút giao này, hệ thống thu phí điện tử không dừng hoạt động ổn định, không xảy ra ùn ứ phương tiện trong ngày đầu vận hành nút giao.

Nút giao Dung Quất chính thức thông xe từ 0h ngày 1/10/2026.

Trên các nhánh nút giao, phương tiện được phép lưu thông tốc độ tối đa 40km/h, tuân thủ hệ thống biển báo, vạch sơn và chủ động giảm tốc tại khu vực tách, nhập dòng và trạm thu phí.

Trong thời gian đầu khai thác, VEC sẽ bố trí lực lượng trực, theo dõi tình hình giao thông và phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, cơ quan quản lý đường bộ, chính quyền địa phương để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Lực lượng chức năng túc trực tại nút giao thời điểm thông xe, vận hành chính thức.

Trước đó, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã có thông báo gửi Công ty TNHH MTV khai thác vận hành đường cao tốc miền Trung, Ban QLDA đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Công ty Cổ phần Tasco về việc thông xe, đưa vào khai thác và tổ chức thu phí tại nút giao nói trên kể từ 0h ngày 1/10.

Theo đó, VEC yêu cầu các đơn vị tổ chức giao thông tại nút giao theo phương án được duyệt, hệ thống báo hiệu đường bộ tại hiện trường và các quy định hiện hành. Đồng thời, Công ty TNHH MTV khai thác vận hành đường cao tốc miền Trung có trách nhiệm bố trí đầy đủ lực lượng trực, tuần tra, bảo đảm giao thông, cứu hộ cứu nạn và xử lý kịp thời các sự cố phát sinh.

Nút giao kết nối Khu Kinh tế Dung Quất, quốc lộ 1 và các xã phía Bắc Quảng Ngãi với cao tốc Bắc - Nam. (Ảnh: Lê Danh)

Cùng thời điểm thông xe, VEC ban hành mức giá dịch vụ và tổ chức thu phí đối với 5 nhóm phương tiện sử dụng tuyến qua nút giao theo mức giá, cự ly tính phí, nhóm phương tiện và phương thức thu phí được VEC ban hành, niêm yết theo quy định.

Đơn vị thu phí hoàn thành cấu hình hệ thống, cập nhật biểu giá và cự ly các điểm vào - ra có liên quan, kiểm tra dữ liệu và bố trí lực lượng trực, bảo đảm thu phí chính xác, liên tục, không ảnh hưởng đến an toàn và lưu thông phương tiện.

Trước thời điểm chủ đầu tư tổ chức thông xe nút giao, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) đã có văn bản chấp thuận bổ sung tạm thời nút giao Dung Quất, tại Km101+737,87 vào phương án tổ chức giao thông đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Nút giao chính thức thông xe sau 8 năm dở dang.

Cùng với Quảng Ngãi và Bắc Quảng Ngãi, nút giao Dung Quất là một trong ba nút giao được xây dựng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đáp ứng nhu cầu ra - vào cao tốc của phương tiện.

Tháng 9/2018, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thông xe, nhưng nút giao Dung Quất vẫn dở dang, chưa hoàn thành do gặp nhiều vướng mắc. Đến tháng 5/2025, chủ đầu tư tái khởi động thi công nút giao, đến nay đã hoàn thành, đưa vào khai thác.

Nút giao kết nối trực tiếp với tuyến đường Trì Bình - Cảng Dung Quất và quốc lộ 1, là cửa ngõ ra vào cao tốc của Khu Kinh tế Dung Quất và các xã khu vực phía Đông - Bắc tỉnh Quảng Ngãi.

Việc sớm đưa nút giao vào khai thác sẽ tạo động lực phát triển liên vùng rất lớn, khai thác hiệu quả hạ tầng cao tốc và giảm tải lưu lượng cho quốc lộ 1, rút ngắn thời gian di chuyển của phương tiện, góp phần kéo giảm tai nạn.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư, tuyến chính dài gần 140km, tổng mức hơn 34.500 tỷ đồng, thông xe tháng 9/2018. Trong đó, đoạn qua Quảng Ngãi dài 32,4km. Hiện, cao tốc Bắc - Nam qua Quảng Ngãi đã được xây dựng hoàn thành, khớp nối và thông xe, với tổng chiều dài hơn 100km, gồm 2 dự án độc lập, là: Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.