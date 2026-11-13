Chính thức thông tin 'săn' vé chương trình 'Muôn sắc Việt Nam': Mở cổng đăng ký lúc 10h ngày 17-11

Cổng đăng ký vé trực tuyến sẽ chính thức mở lúc 10h ngày 17-11-2026. Đây là cơ hội để khán giả sở hữu vé miễn phí để trực tiếp hòa mình vào không gian nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Đăng ký vé trên Hanoimoi.vn, Kinhtedothi.vn, Hanoionline.vn

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Ảnh: Ban tổ chức

Ban Tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” thông báo, cổng đăng ký vé trực tuyến sẽ chính thức mở vào 10h thứ ba, ngày 17-11-2026.

Để đăng ký vé, khán giả có thể lựa chọn một trong hai cách:

Cách 1: Truy cập một trong ba trang thông tin điện tử: Hanoimoi.vn, Kinhtedothi.vn hoặc Hanoionline.vn. Tại đây, nhấn vào banner hoặc đường dẫn “Đăng ký vé Muôn sắc Việt Nam” để chuyển đến cổng đăng ký.

Cách 2: Truy cập trực tiếp cổng đăng ký vé tại địa chỉ: https://hanoigo.hanoi.gov.vn/.

Sau khi truy cập hệ thống, khán giả điền đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu. Cần kiểm tra kỹ thông tin cá nhân và địa chỉ email trước khi hoàn tất đăng ký để tránh sai sót trong quá trình xác nhận.

Tiếp đó, người đăng ký theo dõi hộp thư email để nhận thông báo xác nhận từ Ban Tổ chức cùng hướng dẫn các bước tiếp theo.

Các khu vực thưởng thức chương trình nghệ thuật "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: Ban tổ chức

5 lưu ý quan trọng để đăng ký vé thành công

Ban Tổ chức khuyến cáo khán giả lưu ý một số quy định:

- Chỉ đăng ký vé qua cổng chính thức https://hanoigo.hanoi.gov.vn/ hoặc đường dẫn được công bố trên ba trang Hanoimoi.vn, Kinhtedothi.vn và Hanoionline.vn.

- Số lượng vé có hạn. Cổng đăng ký sẽ đóng khi hết vé.

- Mỗi CCCD, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu chỉ được đăng ký một lần.

- Email xác nhận đăng ký thành công sẽ được gửi trong vòng 24 giờ sau khi Ban Tổ chức kiểm tra và xác nhận thông tin.

- Khuyến nghị người dưới 14 tuổi không tham dự chương trình.

- Các thông tin chi tiết về cách thức đăng ký, thời gian, địa điểm và thủ tục đổi vé sẽ tiếp tục được Ban Tổ chức cập nhật trong những thông báo tiếp theo trên các nền tảng chính thức.

Các cách truy cập để đăng ký vé trực tuyến

10h ngày 17-11, khán giả hãy sẵn sàng đăng ký vé “Muôn sắc Việt Nam” và trở thành một phần của không gian nghệ thuật rực rỡ sắc màu văn hóa, nơi tinh thần đại đoàn kết dân tộc được lan tỏa qua những màn trình diễn đặc sắc.

Khán giả hãy theo dõi các nền tảng của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cùng fanpage Ngày Văn hóa Việt Nam để cập nhật thông tin mới nhất về chương trình.