Từ ngày 1/1/2027, Hà Nội sẽ tiếp nhận 40,06km² diện tích tự nhiên và 1.057 người từ tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, trong diện tích điều chỉnh có hơn 25 km² thuộc Vườn quốc gia Ba Vì. Việc chuyển giao nhằm thống nhất quản lý địa giới, đất rừng và khu vực vùng đệm, đồng thời không làm thay đổi chức năng bảo tồn của vườn quốc gia.