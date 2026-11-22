Chính thức thông qua loạt chính sách thuế mới
Mới đây, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và nghị quyết về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện nghĩa vụ thuế.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chinh-thuc-thong-qua-loat-chinh-sach-thue-moi-246261122174203113.htm