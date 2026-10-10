Chính thức thông báo nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán 2027

Thông tin lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2027

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Công văn số 10065/VPCP-KGVX, Bộ Nội vụ thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán (Âm lịch) năm 2027 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội.

Treo cờ dịp lễ Tết.

Cụ thể, thời gian nghỉ tổng cộng 7 ngày liên tục, kéo dài từ thứ Năm ngày 4/2/2027 Dương lịch (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư ngày 10/2/2027 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Cơ cấu số ngày nghỉ gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định (2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết) và 2 ngày nghỉ bù do ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết.

Bộ Nội vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm phục vụ tốt tổ chức và Nhân dân. Trong đó, đặc biệt lưu ý phân công công chức, viên chức ứng trực để xử lý kịp thời những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong dịp Tết. Đối với các cơ quan không thực hiện lịch nghỉ cố định vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, việc bố trí lịch nghỉ sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của từng đơn vị để bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Đối với người lao động không thuộc khối cơ quan nhà nước, người sử dụng lao động căn cứ vào điều kiện thực tế để chủ động lựa chọn 1 trong 3 phương án nghỉ Tết Âm lịch năm 2027:

Nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi;

Nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi;

Nghỉ 3 ngày cuối năm Bính Ngọ và 02 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Doanh nghiệp phải bảo đảm tổng số ngày nghỉ không thấp hơn quy định của Bộ luật Lao động, đồng thời thông báo phương án nghỉ Tết cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày. Bộ Nội vụ khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng thời gian nghỉ Tết cho người lao động tương tự như phương án áp dụng cho công chức, viên chức.

Thông tin lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027

Bên cạnh lịch nghỉ Tết Nguyên đán, Bộ Nội vụ cũng công bố chi tiết phương án nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2027:

Đối với công chức, viên chức: Được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 2/09/2027 đến hết Chủ nhật ngày 5/09/2027 Dương lịch (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ hằng tuần).

Đối với người lao động ngoài nhà nước: Người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày (gồm ngày 2/9/2027 và lựa chọn thêm 1 ngày liền kề trước 1/9/2027 hoặc sau 3/9/2027).

Bộ Nội vụ lưu ý các bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm cung - cầu hàng hóa, ổn định giá cả thị trường và trật tự an toàn xã hội trong thời gian trước, trong và sau các dịp nghỉ lễ, Tết.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2027 và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 là cơ sở để các đơn vị, doanh nghiệp bố trí lịch làm việc, lịch nghỉ lễ, chi trả lương, tiền làm thêm cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động.