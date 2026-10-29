Chính thức thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027

Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 11483/TB-BNV ngày 9/10/2026 về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp.

Nghỉ Tết Âm lịch năm 2027 từ 4-10/2/2027

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Công văn số 10065/VPCP-KGVX ngày 02 tháng 10 năm 2026 của Văn phòng Chính phủ về phương án nghỉ một số dịp lễ, Tết năm 2026 và năm 2027, Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo để các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp thực hiện.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (công chức, viên chức) nghỉ Tết Âm lịch năm 2027 như sau:

Nghỉ 05 ngày theo quy định, gồm 02 ngày trước Tết và 03 ngày sau Tết. Do có 02 ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết nên công chức, viên chức được nghỉ bù 02 ngày theo quy định.

Theo đó, dịp nghỉ Tết Âm lịch năm 2027 gồm 07 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 04/02/2027 Dương lịch (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư ngày 10/02/2027 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi) (bao gồm 05 ngày nghỉ tết Âm lịch và 02 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần.

Nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 từ 2-5/9/2027

Công chức, viên chức được nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 như sau: Nghỉ 02 ngày theo quy định, gồm ngày 02/9/2027 Dương lịch và 01 ngày liền kề sau là ngày 03/9/2027.

Theo đó, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 gồm 04 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 02/9/2027 đến hết Chủ nhật ngày 05/9/2027 Dương lịch (bao gồm 02 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 02 ngày nghỉ hằng tuần).

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ quy định nêu trên phải bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm phục vụ tốt tổ chức và Nhân dân; trong đó, lưu ý cử công chức, viên chức ứng trực để xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần thì căn cứ chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Phương án nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 với người lao động

Cũng theo Thông báo số 11483/TB-BNV, đối với người lao động không thuộc đối tượng quy định nêu trên, người sử dụng lao động thực hiện phương án nghỉ như sau:

Dịp nghỉ tết Âm lịch năm 2027: Căn cứ điều kiện thực tế, người sử dụng lao động lựa chọn cho người lao động nghỉ theo một trong các phương án sau:

Nghỉ 01 ngày cuối năm Bính Ngọ và 04 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Nghỉ 02 ngày cuối năm Bính Ngọ và 03 ngày đầu năm Đinh Mùi

Hoặc nghỉ 03 ngày cuối năm Bính Ngọ và 02 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Việc xây dựng phương án bảo đảm số ngày nghỉ không thấp hơn số ngày nghỉ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động chuẩn bị đón Tết, phù hợp điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027: Người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 02 ngày, bao gồm: ngày 02/9/2027 Dương lịch và 01 ngày 01/9/2027 hoặc 03/9/2027 Dương lịch.

Người sử dụng lao động thông báo phương án nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày. Trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết quy định tại khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

Khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp, khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh và các hoạt động kinh tế, xã hội; bảo đảm cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, kết nối, ổn định cung - cầu lao động; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trước, trong và sau các dịp nghỉ lễ, Tết.