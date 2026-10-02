Chính thức: Tết Nguyên đán 2027 nghỉ 7 ngày, Quốc khánh nghỉ 4 ngày

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 10065/VPCP-KGVX ngày 2/10/2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về phương án nghỉ một số dịp Lễ, Tết năm 2026 và năm 2027.

Theo văn bản, xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10033/TTr-BNV ngày 11/9/2026 và Tờ trình số 10137/TTr-BNV ngày 14/9/2026 về phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ Tết Âm lịch Đinh Mùi năm 2027 và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về các phương án nghỉ.

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 1 ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, vào thứ Ba, ngày 24/11/2026.

Đối với dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, thời gian nghỉ kéo dài 7 ngày, từ thứ Năm, ngày 4/2/2027 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư, ngày 10/2/2027 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Người dân sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày. Ảnh: PV

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 gồm 4 ngày liên tục, từ thứ Năm, ngày 2/9/2027 đến hết Chủ nhật, ngày 5/9/2027 dương lịch. Trong đó, thời gian nghỉ gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo thời gian nghỉ đến các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và người lao động theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định, đồng thời tổ chức làm việc hợp lý nhằm giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ Nhân dân trong thời gian nghỉ lễ, Tết.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp, khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai các giải pháp ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế - xã hội trước, trong và sau các dịp nghỉ lễ, Tết.

Cùng với đó, cần bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường; tăng cường kết nối, ổn định cung - cầu lao động, góp phần duy trì các hoạt động kinh tế - xã hội trong thời gian nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam, Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2027.