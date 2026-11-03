Chính thức rời lịch Asian Cup 2027 có tuyển Việt Nam tham dự

Theo thông báo của AFC, quyết định được đưa ra sau quá trình thảo luận và tham vấn chặt chẽ với Ban tổ chức địa phương (LOC) và Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Xê Út (SAFF).

Kết quả bốc thăm chia bảng giải vẫn giữ nguyên. Đội tuyển Việt Nam nằm bảng E cùng Hàn Quốc, UAE, Yemen/Lebanon.

Việc điều chỉnh lịch thi đấu phần nào tác động đến kế hoạch hoạt động và chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, ở góc độ chuyên môn, quỹ thời gian được kéo dài cũng mở ra thêm cơ hội để HLV trưởng Kim Sang-sik tiếp tục rà soát lực lượng, thử nghiệm nhân sự và xây dựng phương án chuẩn bị phù hợp.

Đây cũng là điều kiện để ban huấn luyện cân đối khối lượng thi đấu, giảm tải cho các trụ cột, đồng thời trao thêm cơ hội cho những gương mặt mới và cầu thủ trẻ, qua đó tăng cường chiều sâu đội hình hướng tới các mục tiêu trọng điểm trong giai đoạn tới.

Theo lịch trìnho đã ấn định, đội tuyển Việt Nam dự kiến hội quân từ ngày 8-11, chuẩn bị tham dự Giải bóng đá giao hữu quốc tế 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 17-11 tại sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Giải đấu có sự góp mặt của hai đội khách mời là Cộng hòa Kyrgyz và Đài Bắc Trung Hoa.

Với việc Asian Cup 2027 dời lịch, các giải quốc nội như V-League, Cúp quốc gia, hạng Nhất cũng sẽ có điều chỉnh lịch thi đấu cho phù hợp tình hình mới.