Quốc hội thông qua Nghị quyết

Chiều 21-11, với 453/455 ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 21-11, đến hết ngày 30-6-2028.

Nghị quyết này quy định chính sách đặc thù về xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp đối với người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (03) hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (06) tính đến hết ngày 23-10-2026 do cơ quan thuế xác định.

Việc xóa nợ lệ phí môn bài, khoản tiền chậm nộp theo nghị quyết này chỉ áp dụng đối với số tiền đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại nghị quyết này mà người nộp thuế chưa nộp vào ngân sách nhà nước tại thời điểm cơ quan quản lý thuế thực hiện xóa nợ.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, dù đã rất cố gắng xử lý nhưng tính đến 23-10-2026, cả nước còn hơn 2,5 triệu người nộp thuế thuộc trạng thái 03 (ngừng hoạt động nhưng chưa chấm dứt mã số thuế) và trạng thái 06 (không hoạt động tại địa chỉ đăng ký).

Vì vậy, nếu không có chính sách đặc thù để hỗ trợ, giảm nghĩa vụ tài chính khi người nộp thuế thực hiện thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì việc xử lý số lượng lớn người nộp thuế không còn hoạt động sẽ gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng khuyến nghị của Diễn đàn Toàn cầu về giảm số lượng người nộp thuế không hoạt động.

"Nghĩa vụ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp tích lũy là một trong những rào cản khiến người nộp thuế không quay lại hoàn tất thủ tục", báo cáo của Chính phủ nêu rõ.

Nghị quyết nêu rõ lệ phí môn bài là thuế môn bài theo quy định của pháp luật về thuế phát sinh trước ngày 1-1- 2017, lệ phí môn bài theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

Tiền chậm nộp là tiền phạt chậm nộp phát sinh trước 1-7-2013, tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Tiền thuế nợ gốc là tiền thuế và các khoản thu khác phát sinh (trừ lệ phí môn bài) của người nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về quản lý thuế.

Theo nghị quyết, người nộp thuế diện 03, 06 được xóa tiền chậm nộp chậm khi đáp ứng đủ các điều kiện. Cụ thể: đã nộp đủ tiền thuế nợ gốc, tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có). Đã nộp đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, được cơ quan thuế tiếp nhận theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Người nộp thuế không được xóa tiền chậm nộp nếu có hành vi trốn thuế, gian lận thuế, sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ.

Trường hợp khác không được xóa tiền chậm nộp là chi nhánh, văn phòng đại diện ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký mà doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động hoặc tạm ngừng kinh doanh có thời hạn.

Người nộp thuế có phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc nghĩa vụ thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký hoặc ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế cũng không được xóa tiền chậm nộp.

Quy định này không áp dụng đối với trường hợp người nộp thuế chỉ bán, thanh lý tài sản, hàng hóa còn lại để chấm dứt hoạt động và đã khai, nộp đủ số thuế phát sinh từ hoạt động này.

Nghị quyết nêu rõ người nộp thuế không phải lập hồ sơ đề nghị xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế sẽ căn cứ cơ sở dữ liệu trên Hệ thống thông tin quản lý thuế thực hiện xóa nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp. Sau đó, cơ quan quản lý thuế công khai kết quả xóa nợ trên Trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế và gửi thông tin cho người nộp thuế qua tài khoản giao dịch thuế điện tử (nếu có).