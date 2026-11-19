Phối cảnh Quảng trường và Trung tâm hành chính mới Thành phố Hồ Chí Minh tại Thủ Thiêm.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định phê duyệt Dự án Quảng trường trung tâm Thành phố và Trung tâm hành chính của Thành phố theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Dự án được triển khai tại phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh gồm 4 dự án thành phần: Hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ và hầm xe khu vực công viên cảnh quan; Trung tâm hành chính Thành phố; Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn và Quảng trường trung tâm Thành phố.

Tổng mức đầu tư dự kiến của toàn dự án là 29.616 tỉ đồng. Trong đó, Trung tâm hành chính Thành phố có quy mô 30 tầng, 2 tầng hầm và tum kỹ thuật, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 389.100 m².

Cụ thể, dự án thành phần 1 là hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ và hầm xe khu vực công viên cảnh quan, có tổng mức đầu tư hơn 3.770 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 là Trung tâm hành chính thành phố, có tổng mức hơn 18.200 tỷ đồng. Dự án thành phần 3 là Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn, có tổng mức đầu tư sơ bộ 6.856 tỷ đồng. Dự án thành phần 4 là Quảng trường trung tâm thành phố, đã được phê duyệt trước đó với kinh phí hơn 733 tỷ đồng.

Phối cảnh tòa nhà Trung tâm hành chính.

Theo quyết định, khu vực công viên cảnh quan có tổng diện tích hơn 33ha. Hạng mục này gồm hầm để xe diện tích xây dựng 50.000m2, cảnh quan công viên khoảng 22ha và các công trình phụ trợ.

Dự án cũng thực hiện cải tạo, mở rộng 1,13km đường Tố Hữu thuộc ranh giới quy hoạch; xây dựng đường gom song hành dọc đường Mai Chí Thọ dài 640m và đường Nguyễn Cơ Thạch dài 540m.

Đối với Trung tâm hành chính, công trình được thiết kế gồm 2 tầng hầm, 30 tầng nổi và tum kỹ thuật. Chiều cao đến đỉnh mái là gần 170m; diện tích khu đất là hơn 78.300m2, tổng diện tích sàn xây dựng 389.100m2.

Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn dự kiến có sức chứa khoảng 2.000 chỗ. Ngoài ra, quảng trường trung tâm có diện tích sử dụng đất 119.000m2, sức chứa khoảng 268.000 người đối với sự kiện lễ hội chính trị và 500.000 người đối với lễ hội văn hóa.

Dự án hướng đến hình thành tổ hợp hành chính hiện đại, tập trung, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công; đồng thời phát triển không gian xanh, không gian công cộng, tạo điểm nhấn kiến trúc và cảnh quan khu vực trung tâm Thủ Thiêm.

Thời gian xây dựng dự kiến từ năm 2026 đến năm 2028. Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn. Việc thanh toán theo hợp đồng BT dự kiến kết hợp quỹ đất và ngân sách Thành phố theo quy định.