Chính thức: Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày

Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 10065/VPCP-KGVX ngày 02/10/2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về phương án nghỉ một số dịp Lễ, Tết năm 2026 và năm 2027.

Theo đó, Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 vào thứ Ba, ngày 24/11, không thực hiện hoán đổi. Như vậy, dịp này cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 1 ngày.

Trước đó, Bộ Nội vụ cho biết, đề xuất này không làm phát sinh việc điều chỉnh ngày làm việc của cơ quan, đơn vị, đồng thời vẫn bảo đảm quyền nghỉ hưởng nguyên lương và mục tiêu, ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam.

Một trong những yếu tố được cân nhắc là thời điểm cuối tháng 11, khi các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm; nhiều doanh nghiệp cũng đẩy nhanh tiến độ sản xuất, giao hàng, hoàn thành kế hoạch kinh doanh và chuẩn bị cho năm tiếp theo. Việc nghỉ đúng ngày 24/11 góp phần hạn chế xáo trộn lịch công tác, sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn này.

Lịch nghỉ này hướng tới bảo đảm hài hòa giữa việc tạo điều kiện để người dân tham gia, thụ hưởng các hoạt động văn hóa với yêu cầu duy trì hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ nằm ở độ dài của kỳ nghỉ mà còn ở chất lượng các hoạt động được tổ chức, khả năng tiếp cận và mức độ tham gia thực chất của người dân. Một ngày nghỉ được chuẩn bị tốt, với nhiều hoạt động tại bảo tàng, thư viện, nhà hát, di tích, không gian văn hóa, thể thao và cộng đồng, có thể tạo sức lan tỏa xã hội sâu rộng và lâu dài.