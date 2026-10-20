Chính thức ngã ngũ tương lai HLV Park Hang Seo ở Thái Lan

Những ngày qua, tương lai của HLV Park Hang Seo tại Thái Lan trở thành chủ đề được quan tâm sau những tranh luận liên quan đến thành tích của Kanchanaburi Power FC và các sự cố với trọng tài. Trong bối cảnh đó, thông điệp mới nhất từ người đứng đầu CLB mang ý nghĩa đặc biệt: ông Park không đối mặt với nguy cơ bị sa thải chỉ vì không hoàn thành mục tiêu thăng hạng trong mùa giải năm nay.

Ngày 20/10, Chủ tịch Prawat Kithammakunnit đăng tải thông điệp trên Facebook cá nhân, khẳng định Kanchanaburi Power FC đang theo đuổi kế hoạch dài hạn và không có ý định thay đổi HLV chỉ vì kết quả một mùa giải không như kỳ vọng.

Trước tin đồn xuất hiện trên mạng xã hội, Chủ tịch Kanchanaburi Power FC Prawat Kithammakunnit đã lên tiếng bảo đảm tương lai cho HLV Park Hang Seo. Ảnh: Kanchanaburi FC

“Mọi người không cần lo lắng. Chúng tôi đang xây dựng đội bóng theo kế hoạch dài hạn. Ngay cả khi không thể thăng hạng trong năm nay, chúng tôi chắc chắn cũng không sa thải thầy Park”, ông Prawat chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh sự hào hứng với quá trình xây dựng đội bóng và kiên nhẫn chờ đợi thành quả.

Tuyên bố này gần như đã xóa tan những đồn đoán về khả năng HLV Park Hang Seo sớm mất việc. Quan trọng hơn, nó cho thấy nhà cầm quân người Hàn Quốc đang nhận được sự hậu thuẫn trực tiếp từ người có quyền quyết định cao nhất tại Kanchanaburi Power FC.

Trong bóng đá chuyên nghiệp, thành tích thường là tiêu chí quyết định tương lai HLV. Một chuỗi trận không tốt hoặc thất bại trong mục tiêu thăng hạng hoàn toàn có thể khiến một nhà cầm quân phải ra đi. Nhưng Kanchanaburi đang lựa chọn hướng đi khác với HLV Park Hang Seo. CLB muốn trao cho ông thời gian để xây dựng đội bóng thay vì đánh giá toàn bộ dự án chỉ sau một mùa giải.

Điều đó đặc biệt quan trọng với HLV Park Hang Seo trong bối cảnh ông đang xây dựng sự nghiệp tại Thái Lan. Sau những thành công lớn cùng bóng đá Việt Nam, nhà cầm quân người Hàn Quốc bước vào một thử thách hoàn toàn khác khi phải tạo dựng một đội bóng CLB từ nền tảng mới. Công việc ấy cần thời gian, từ việc xây dựng lối chơi, lựa chọn nhân sự cho đến tạo ra bản sắc riêng cho Kanchanaburi.

Đáng chú ý, thời gian qua HLV Park Hang Seo cũng liên tục vướng vào những tranh cãi với trọng tài. Có thời điểm ông công khai chỉ trích công tác trọng tài và sau đó phải lên tiếng xin lỗi, đính chính phát biểu. Ở trận đấu gần nhất, sự bức xúc của ông tiếp tục được đẩy lên cao khi HLV Park Hang Seo chờ trọng tài tại khu vực đường hầm sau trận, buộc lực lượng an ninh phải hộ tống tổ trọng tài rời sân.

Trong hoàn cảnh đó, sự ủng hộ của Chủ tịch Prawat càng có giá trị. Bởi nếu có một người đủ quyền lực để quyết định tương lai HLV Park Hang Seo tại Kanchanaburi Power FC, đó chính là ông Prawat Kithammakunnit.

Hiện tại, người duy nhất ấy đã nói rất rõ HLV Park Hang Seo không bị sa thải chỉ vì Kanchanaburi chưa thể thăng hạng trong mùa giải này. Phần còn lại nằm ở chính ông Park và những gì Kanchanaburi có thể tạo ra trên sân cỏ. Trận đấu với Chainat Hornbill lúc 18h ngày 25/10/2026 sẽ là cơ hội tiếp theo để nhà cầm quân người Hàn Quốc chứng minh rằng niềm tin của Chủ tịch Prawat là có cơ sở.