Chính thức mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng lên gần 73.000 ha

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 phê duyệt mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Mở rộng không gian, tạo động lực phát triển vùng

Theo Quyết định, sau mở rộng, Khu kinh tế Vũng Áng có diện tích khoảng 72.998 ha, gồm 57.998 ha đất liền và 15.000 ha mặt biển. Phần đất liền bao gồm toàn bộ diện tích các xã, phường Sông Trí, Hải Ninh, Vũng Áng, Hoành Sơn, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Anh, Kỳ Xuân và một phần diện tích xã Kỳ Văn.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực, với trọng tâm là công nghiệp cơ bản gắn với xây dựng, khai thác hiệu quả khu bến cảng Vũng Áng, Sơn Dương và hệ thống đường sắt, đường bộ vùng, quốc gia, quốc tế.

Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Ảnh: BHT

Đây cũng là trung tâm kinh tế, đầu mối giao thông vận tải, giao thương và giao lưu quốc tế quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ; cửa ngõ của vùng Trung, Thượng Lào và Đông Bắc Thái Lan vào miền Trung và Việt Nam. Khu kinh tế được định hướng trở thành cực tăng trưởng, gắn kết với sự phát triển chung của Hà Tĩnh và vùng Bắc Trung Bộ.

Việc mở rộng ranh giới nhằm tạo thêm quỹ đất, không gian phát triển và điều kiện thu hút đầu tư trong tương lai, hướng tới xây dựng Vũng Áng trở thành khu vực năng động, trọng điểm của vùng kinh tế Bắc Trung Bộ. Một số mô hình mới như khu thương mại tự do cũng được nghiên cứu triển khai.

Ưu tiên công nghiệp, logistics và thu hút đầu tư có chọn lọc

Theo định hướng, các trụ cột phát triển của Khu kinh tế Vũng Áng gồm công nghiệp luyện kim, năng lượng, chế biến, chế tạo; trung tâm logistics và dịch vụ cảng biển; thương mại, dịch vụ.

Khu kinh tế sẽ phát triển đồng bộ khu liên hợp công nghiệp luyện kim, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và trung tâm điện lực gắn với cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương, bảo đảm hài hòa các mục tiêu phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, Hà Tĩnh sẽ thúc đẩy hình thành các chuỗi liên kết, chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh; phát triển logistics, vận tải, thương mại, công nghệ thông tin, du lịch, giáo dục, y tế chất lượng cao, kết nối thuận lợi với thị trường trong nước và quốc tế.

Khu kinh tế được định hướng hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thông thoáng; thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia phát triển hạ tầng, sản xuất, kinh doanh. Việc thu hút đầu tư được thực hiện có chọn lọc, ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, tạo giá trị gia tăng cao, có khả năng liên kết, lan tỏa và phù hợp định hướng phát triển của vùng, tỉnh.

Về lộ trình, giai đoạn 2026-2027 sẽ hoàn thành Quy hoạch chung Khu kinh tế mở rộng và một số quy hoạch phân khu quan trọng; xây dựng, khởi công một số công trình hạ tầng lớn và đẩy mạnh xúc tiến đầu tư.

Giai đoạn 2028-2030, tiếp tục hoàn thiện hạ tầng đô thị, công nghiệp, dịch vụ và thu hút các dự án mới. Giai đoạn 2031-2050, mục tiêu là hoàn thiện hệ thống kết cấu KT-XH đồng bộ, hiện đại, đẩy nhanh đô thị hóa, từng bước hình thành đô thị xanh, thông minh với các dịch vụ chất lượng cao.